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Büyük başarı sağladılar

Büyük başarı sağladılar

Büyük başarı sağladılar

01 Mart 2017 Çarşamba 16:14

 

Kocaeli- Gebze Beşyıldız Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübü başarısını sürdürüyor. Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Antalya-Kemer’de düzenlenen “Masa Tenisi Marmara Bölgesi Şampiyona’na katılarak sağladıkları üstün performansla kulüp öğrencilerinden Hilal Akkuş 1.’lik elde ederek Marmara Şampiyonu oldu. Ayrıca Eren Karalı isimli öğrenci de 3.’lük derecesi ile başarı kazandı. Beşyıldız Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cesur ile ; Kurum Müdürü Hamza Tepebaş , sporcuları şampiyonaya özveri ile hazırlayan   Beden Eğitimi Öğretmeni Beşyıldız Spor Kulübü Başkanı Fatma Çohan’ı tebrik ettiler. 
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