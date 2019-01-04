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Büyükakın, KASKF’nin 33’üncü yılını kutladı

Büyükakın, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun 33’üncü kuruluş yıldönümünü kutladı

Büyükakın, KASKF'nin 33'üncü yılını kutladı

04 Ocak 2019 Cuma 12:21

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AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kuruluşunun 33’üncü yıldönümü dolayısıyla Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu(KASKF)’nu ziyaret etti. Federasyon binasında gerçekleşen ziyarete Büyükakın’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Federasyon’un Kurucu Başkanı Muammer Hazer, Federasyon’un eski başkanı Rafet Kırgız, MHK eski Başkanı spor yorumcusu Mustafa Çulcu ve sporcular katıldı.


ÇOK ÖNEMLİ KATKILAR ALDIK
Konuşmasında “Sporun gelişmesi ve spor kulüplerinin artması adına büyük mücadeleler verildi” diyen Murat Aydın, “Şu anda 200 bin sporcumuzun faal bir şekilde spor yapıyor olması bizi gururlandırıyor. Kurulduğumuz günden bu güne yerel yönetimlerden çok önemli katkılar aldık. İbrahim Başkan bize bu destekleri verdiğinde Tahir Bey de Genel Sekreter olarak hizmet ediyordu ve kendisi de destekte bulundu. Bundan sonra da Tahir Bey ile iyi çalışmalar yapacağımıza eminiz” diye konuştu.


AMATÖRÜN DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ
KASKF’nin 33’üncü kuruluş yıldönümünü kutlayan ve federasyonun çalışmalarına geçmişte aktif olarak destek verdiğini söyleyen Büyükakın, “Amatör spor denildiğinde akla öncelikle futbol geliyor. Oysa biz sporun her branşına aynı mesafedeyiz. İmkanlarımız elverdiği ölçüde seçildiğimiz günden itibaren her branşın destekçisi olmayı devam edeceğiz. Bir taraftan da sporcu gençler yetiştirerek, aynı zamanda bu kentin sporla yaşamasına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. 


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#büyükakınKaskfKocaeliGebzeSpor
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