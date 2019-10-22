Büyükakın ,Tuğçe’den Dünya şampiyonluğu bekliyoruz

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın,

56 kilogramda Avrupa Kı̇ckboks Şampiyonu Tuğçe Fedakartürk ile bir araya geldi. Başkanlığını ve antrenörlüğünü Yılmaz Uyanık’ın yaptığı Gebze Fetih 1453 ve Erbey Spor Kulübü̈ sporcusu olan Tuğçe Fedakartürk ile yakından ilgilenen ve başarısından dolayı tebrik eden Başkan Büyükakın, “Bize büyük bir gurur yaşattın. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“BAŞTA AİLESİ OLMAK ÜZERE HERKESİ TEBRİK EDİYORUM”

3 Ağustos - 01 Eylül 2019 tarihleri arasında Macaristan’ın Gyor kentinde yapılan WAKO Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda milli takımımız 10 altın, 10 gümüş, 28 bronz madalya, toplamda 48 madalya kazanmıştı. Bu şampiyonada ülkemize altın madalya kazandıran Tuğçe Fedekartürk’ün gençlere rol model olduğunu belirten Başkan Büyükakın, “Tuğçe gibi başarılı sporcularımızın sayısını artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Tuğçe’nin bu seviyeye gelmesinde emeği olan başta ailesi olmak üzere herkesi tebrik ediyorum” açıklamasını yaptı.

“BUNU BAŞARABİLECEĞİNE İNANIYORUM”

2017 yılında Tuğçe Fedakartürk’ün Muaythai Avrupa Kupası Şampiyonası’nda da şampiyon olduğu bilgisini alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Fetih 1453 ve Erbey Spor Kulübü’nü de başarılı sporcular yetiştirmesinden dolayı tebrik etti. Fedakartürk’ün başarı halkasına bir sürü̈ kupa ve madalyalar eklemesiyle dikkat çektiğini de dile getiren Başkan Büyükakın, “Tuğçe’nin yeni hedefi ve beklentimiz dünya şampiyonu olmasıdır. Bunu başarabileceğine de inanıyorum” vurgusu yaptı. Avrupa Kı̇ckboks Şampı̇yonu Tuğçe Fedakartürk ve Gebze Fetih 1453 ve Erbey Spor Kulübü̈ Başkanı ve antrenörü Yılmaz Uyanık, Başkan Büyükakın’ın spora ve kulüplere verdiği destekler için de teşekkür etti.