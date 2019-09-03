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Büyükgöz KASKF yönetimini ağırladı

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve yönetimi, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret etti.

Büyükgöz KASKF yönetimini ağırladı

03 Eylül 2019 Salı 16:57

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve yönetimi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini, ifade eden başkan Büyükgöz, “Spor un her türlüsünü Gebze Belediyesi olarak destekliyoruz. Biz sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması özellikle de ekran bağımlılığından kurtulması için amatör spor kulüpleri çok önemli. Ayrıca geleceğin profesyonel sporcuları bu kulüplerden çıkacak. Ben federasyon başkanımıza ve yönetimine çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi. Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın da Başkan Büyükgöz’e destekleri için teşekkür etti. Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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