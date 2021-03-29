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Büyükşehir dev organizasyona ev sahipliği yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kick Boks Şampiyonlar Galası finaline ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir dev organizasyona ev sahipliği yaptı

29 Mart 2021 Pazartesi 11:11

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kick Boks şampiyonlarını Kocaeli’de buluşturdu. Dev organizasyona Kick Boks Şampiyonları ilgi gösterirken, Büyükşehir ev sahipliğiyle Kick Boks Galası müthiş müsabakalara sahne oldu. Günün sonunda ise 2015-2018 WGPWCN Kickboks Dünya Şampiyonu Sinan Ulutürk, İranlı Mostafa Ashouri’yi nakavt etti ve kemerini korudu.

 

BÜYÜKŞEHİR KATILIM SAĞLADI

İzmit’te bulunan Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen dev organizasyona 7 ülkeden 40 sporcu katıldı. Özellikle Azerbaycan ve İranlı sporcuların yoğun katılımı dikkat çekti. Bir diğer kardeş ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Afganistan da temsil edildi. Kick Boks heyecanı pandemi kuralları nedeni ile seyircisiz düzenlenirken MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım ve ünlü Hip-Hop ustası, Eypio olarak bilinen Abdürrahim Akça da salona gelerek sporculara ve şampiyon Sinan Ulutürk’e destek verdi.

 

KOCAELİLER GALİP

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunda düzenlenen Kick Boks Galası’nda mücadele eden iki Kocaelili sporcu Anıl Özdemir ve Süleyman Meydan günün kazananları oldu. Anıl Özdemir rakibini sert tekmeleri ile bezdirirken, Süleyman Meydan’ın rakibi ise müsabakaya çıkmadı. Süleyman ringe Kocaelispor atkısı ile geldi ve atkıyı açarak şehre selam gönderdi.

 

SİNAN, İRANLI RAKİBİNİ MAĞLUP ETTİ

Çeşitli sıkletlerde yapılan müsabakaların ardından sıra Sinan Ulutürk’ün maçına geldi. 2015-2018 Kickboks Dünya Şampiyonu Sinan Ulutürk, İranlı rakibi Mostafa Ashouri ile karşılaştı. Müsabaka boyunca rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Sinan Ulutürk, Ashouri’nin 4 kez yere düşmesi nedeni (Knockdown)ile maçı hakem kararı sonrası kazanarak kemerini korudu.

 

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Katılımcılar organizasyonun gerçekleşmesinde büyük pay sahibi olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. Bunun yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un özel sporcularının, boksör Sinan Ulutürk ile müsabaka aralarında  yaptıkları gösteri maçları renkli anlara sahne oldu. Uzak doğu sporlarının efsaneleri, Özcan Mermer ve Aşkın Kahveci gibi ustaların da özel davetli olduğu organizasyon unutulmazlar arasındaki yerini aldı.






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