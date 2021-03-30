Büyükşehir, doğa kulüpleriyle bir araya geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Kocaeli genelinde faaliyet gösteren 27 doğa spor kulüplerinin toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda doğa sporları branşının kent genelinde yaygınlaştırılması ve kulüplerin sorunları masaya yatırıldı.

DOĞA SPORLARI KULÜPLERİ BULUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü İzcilik ve Doğa Sporları Birimi tarafından organize edilen toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Fatih Dizdar, Spor Müdürü Barış Çoban’ın yanı sıra ilimizdeki doğa sporları kulüp temsilcileri katıldı.

“KOCAELİ CAZİBE MERKEZLERİNDEN BİRİ”

Kocaeli’de faaliyet gösteren doğa sporları kulüpleri tanışma toplantısında bir araya gelen kulüp önderlerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, toplantıya ev sahipliği yaptıkları için duydukları mutluluğu dile getirerek katılan kulüp liderlerine teşekkür etti.

Kocaeli’de doğa sporları alanında faaliyet gösteren spor kulüplerini bir araya getiren toplantıda, Kocaeli’nin sahip olduğu doğal zenginliklerin tanıtılmasının büyük önem taşıdığını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım: “Sahip olduğu doğal potansiyeliyle doğa sporları alanında da Kocaeli cazibe merkezlerinden biri. İlimizin bu potansiyelini ortaya çıkararak bir turizm değeri olarak gelişmesi yönünde önemli çalışmalar yapıyoruz.” dedi. Başkan Yıldırım, kentin değerine ve doğal güzelliklerine işaret ederek, Kocaeli’nin doğanın tüm renklerini içinde barındıran zenginlikleri ile doğa sporlarına elverişli mekanlar ve imkanlarla dolu olduğunu ifade etti. Yıldırım, ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın sporun her branşına çok önem verdiğini, doğa sporu ile ilgili çalışmaları da yakından takip ettiğini vurguladı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN VE EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Toplantıda doğa sporları kulüpleri temsilcileri fikir ve önerilerini aktardı. Bu süreç içinde istek ve önerilerini aktaran temsilciler il genelinde yapılan doğa sporları faaliyetlerini değerlendirdi. Ayrıca, planlanan faaliyetler hakkında istişarelerde bulunulurken Büyükşehir Belediyesi ile ortak projeler de masaya yatırıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bu toplantıda yapılan çalışmaları tanıma imkanı bulduklarını da belirten temsilciler, bu güzel organizasyon için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

DOĞA SPORLARININ BAŞKENTİ KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü İzcilik ve Doğa Sporları Birimi “Doğa sporlarının başkenti Kocaeli” hedefi ile 7’den 70’e tüm yaş gruplarının izcilik ve doğa sporları branşlarında faaliyet yürütmek, doğa sporları branşlarında eğitimler vermek, aynı zamanda ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlemek ve spor turizmini geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmakta. 27 kulüpten 60 temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı kapsamında izcilik, dağcılık, motosiklet, otomobil sporları, hava sporları, oryantiring, bisiklet, kayak gibi birçok branşın tanıtımı ve çeşitli spor faaliyetleri ele alındı.















