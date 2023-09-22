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Büyükşehir’den Alikahya’ya Yeni Spor Tesisi

Gençlere daha sağlıklı ortamda spor yapma imkânı sunan Büyükşehir, Alikahya bölgesine 105x68 metre ebatlarında modern bir futbol sahası kazandırıyor.

Büyükşehir'den Alikahya'ya Yeni Spor Tesisi

22 Eylül 2023 Cuma 12:25

 Sporun her alanında önemli projelere imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki amatör spor kulüplerini ayni ve nakdi katkıların yanı sıra yeni tesislerle de desteklemeye devam ediyor. “Sporun Başkenti Kocaeli” vizyonu kapsamında kentin dört bir yanına önemli tesisler kazandıran Büyükşehir, bu kez Alikahya bölgesine FİFA onaylı sentetik futbol sahası inşa ediyor.

BİN KİŞİLİK TRİBÜN

Büyükşehir tarafından 10 bin metrekare inşaat alanı üzerine yapılması planlanan proje kapsamında 105x68 metre ebatlarında FİFA onaylı sentetik futbol sahası inşa edilecek. Dumlupınar Mahallesi mevkiinde bulunan alana yapılacak tesiste her şey düşünüldü. Buna göre yüklenici firma, futbol severlerin rahat bir ortamda maç izleyebilmesi için bin kişi kapasiteli tribün inşa edecek. Üstü çelik çatı ile kapatılacak olan tribünün inşasında 50 ton demir kullanılacak. Tesiste ayrıca 2’şer adet sporcu soyunma odaları, 2’şer adet duş, tuvalet, 2’şer adet seyirci tuvaleti, hakem soyunma odaları, idari ve teknik ofisler bulunacak. 

AYDINLATMA DİREKLERİ TAMAM

Ekipler proje sahasında hummalı bir çalışma yürütüyor. Çevre duvar imalatlarına devam eden ekipler, sahanın ışıklandırmasını sağlayan aydınlatma direklerinin montajını tamamladı. Tribünün temel donatı imalatına devam eden ekipler, yakın zamanda zemine sentetik çim serme işlemine başlayacak.


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