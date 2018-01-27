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Büyükşehir’den antrenörlerine eğitim

Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi’nde görev yapan antrenörlere uygulamalı step-aerobik-pilates eğitimi verdi

Büyükşehir'den antrenörlerine eğitim

27 Ocak 2018 Cumartesi 09:42

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan antrenörlere, uygulamalı step-aerobik-pilates eğitimi verdi. Eğitimden, Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi’nde görev yapan 100 antrenör yararlandı. Eğitim, antrenörlerin bilgilerinin yenilenmesine olanak sağlarken, Evden Okula Projesi’nin eğitim kalitesine de önemli katkı sundu.

EĞİTİMİ ÖZLEM KESKİN VERDİ

Uygulamalı hizmet içi eğitimi, Kocaeli Cimnastik Temsilcisi ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Aerobik, Cimnastik Teknik Komite Başkanı, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden Yard. Doç. Dr. Özlem Keskin verdi. Büyükşehir Belediyesi’ne ait SEKASEM’de gerçekleştirilen ve dört gün boyunca devam eden eğitimde, antrenörler step-aerobik ve pilates başlıklarında uygulamalı eğitim yaptı. Antrenörler bu kapsamda 28 saatlik bir eğitimden geçmiş oldu.

BİLGİLER GÜNCELLENDİ

Hizmet içi eğitim, Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi’nde görev yapan antrenörlerin bilgilerinin tazelemesi yönünde fayda sağladı. Bunun yanı sıra halen binlerce kadının spor yapmasına olanak sağlayan projenin eğitim kalitesinin yükseldi.

İLK YARDIM EĞİTİMİ DE ALDILAR

Büyükşehir Belediyesi, uygulamalı step-aerobik- pilates eğitiminden önce Evden Okula Haydi Anneler Projesi’nin antrenörleri için bir de ilk yardım eğitimi gerçekleştirmişti. Antrenörler, aldıkları eğitim sayesinde, spor eğitimi verdikleri kadınların olası sakatlanmaları ya da acil müdahale durumunda ilk yardım yapma olanağına kavuştu.

 

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