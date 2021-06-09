Büyükşehir’in A Takımı





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla mahallelerde hizmet vermek üzere “Büyükşehir Acil Tamir Takımı - A Takımı” ekibi kurdu. “A Takımı” ekipleri, modern araç, iş makinesi ve ekipman desteğiyle ihtiyaç duyulan mahallelere kısa sürede ulaşarak, sorunları daha hızlı çözecek.

TANITIM PROGRAMI DÜZENLENDİ

Kocaeli Fuarı’nda düzenlenen tanıtım programına Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban ve muhtarlar katıldı.

“ÇOK HIZLI İLERLİYORUZ”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “O kadar hızlı ilerliyoruz ki her gün bir başka yerde başka şeylerle uğraşıyoruz. Yaptığımız işin detaylarını öğrenmek için okumaya bile zamanım olmadı. Acil müdahaleler için A Takımımızı oluşturduk.

15 MİLYON TL’LİK ARAÇ GEREÇ

15 Milyon TL’lik araç gereç ve ekipmanı tedarik ettik. Sahayı tek tek analiz ettiler. Ne yaparsak muhtarlardan gelen talepleri hemen çözebiliriz diye düşündüler ve böyle bir sonuca vardık. Muhtarlık İşleri Dairemiz, küçük bir fen işleri dairesi gibi olsun istedik. Çok yetenekli bir ekip. Dairelerdeki usta arkadaşlarımızı toplayı bu ekibe dahil ettik” dedi.

‘SORUNLARI EN KISA SÜREDE ÇÖZECEKLER’

Başkan Büyükakın, “İnşallah ekibimizi muhtarlarımızdan gelen talepleri en kısa sürece çözecek. 60 Milyon TL’lik bütçemizi, kırsal alandaki faaliyetleri gerçekleştirmek üzere kullanıyoruz. Bu çalışmanın bir benzerini Fen İşleri Dairesi içinde yapacağız. Yol bakım onarım müdürlüğü yılda ortalama 50 Milyon harcıyor belki. Bu dairemiz kendi içinde küçük bakım onarım ekibi kuracak ve şehrin her yerinde yaygınlaşacak. Kırsal alanda muhtarlarımızın talebini yerine getirmek için vazife yapacak. Toplam 50 kişi 28 araçla çalışacak. Kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın daha mutlu olması adına bu çalışmamızı çok önemsiyorum” şeklinde konuştu.

28 ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla kurulan, alanında uzman ve tecrübeli 50 kişiden ve tam teşekküllü 28 araç ve iş makinesi ile 6 ekipmandan oluşan A Takımı, kırsal bölgeler başta olmak üzere, ilçelerdeki tüm mahallelerde muhtarlık hizmet binaları, mahalle konakları, cami, şadırvan, çeşme, su deposu, fırın ve mezarlık gibi ortak kullanım alanlarının bakım çalışmalarını gerçekleştirecek.

YOLLAR AÇILACAK, DÜZENLENECEK

Ekipler ayrıca, iş makinesi ile tarla yollarının açılması ve düzenlenmesi, küçük parke ve torba asfalt (soğuk yama asfalt) ile yollarda oluşan çukurların kapatılması hizmeti de verecek. Öte yandan, üstyapı imalatı ve iç kısmı elektrikli el aletleri ile birlikte özel olarak yapılan tam donanımlı tamir bakım aracı, hizmete hazır hale getirildi.

HİZMETLER DAHA HIZLI VE VERİMLİ OLACAK

Yeni kurulan “A Takımı” sayesinde, muhtarların, “Muhtar Aktif Sistemi” sistemi üzerinden gönderdiği taleplerin daha hızlı, pratik ve en ekonomik bir şekilde karşılanarak, verimliliğin artırılması ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması hedefliyor. Muhtarlar, A Takımı’na, “Muhtar Aktif Sistemi” ve “ALO 153” ile entegre olarak talepte bulunabilecekler. Ekipler, mahallelerde gördükleri eksikleri ve müdahale edilmesi gereken işleri çalışma programına alacak.

ENVANTERE KAYDEDİLDİ

Ocak ayında kurulma çalışmalarına başlanarak tamamlanan A Takımı’nın kullanacağı ekipmanların büyük bir kısmı, Devlet Malzeme Ofisi’nden (DMO) alınarak, araç parkı envanterine kaydedildi.

HER TÜRLÜ İHTİYAÇ KARŞILANIYOR

Diğer yandan Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, muhtarlıklar ve mahalle konaklarının tamirat ve tadilat gerektiren işleri göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalarda kapı, boya, kalebodur, fayans, hazır beton, işçilik, kum ve demir gibi ihtiyaçlar karşılanıyor. İşçilik ise imece usulüyle yapılarak, çalışmalara vatandaşların da katılımı sağlanıyor. Ayrıca, ihtiyaç sahibi vatandaşlara da destek veriliyor.







































