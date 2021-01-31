Büyükşehir’in POMEM Eğitimleri Başladı





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 27. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) fiziki yeterlilik sınavı için düzenlediği özel yetenek kurslarının başvuruları tamamlandı. Bu yıl Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne toplam 7 bin polis alınacak olması, adayların Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz olarak düzenlediği Spor Özel Yetenek Kursları’na ilgisini daha da arttırdı. 110 aday eğitimleri almaya başladı.

EĞİTİMLERE PANDEMİ ÖNLEMLERİ İLE START VERİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 27. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Fiziki Yeterlilik Sınavına hazırlık kursu için başvuruların tamamlanması ile birlikte eğitimler pandemi önlemleri kapsamında başladı. 110 adayın bulunduğu kursiyerler bu önlemler kapsamında 5(beş) gruba ayrılarak gruplandırıldı. Pandemi önlemleri kapsamında adayların eğitim öncesinde ateş ölçümleri yapılarak temizlik koşulları sağlanarak v mesafe kuralları göz önünde bulunduruluyor. Eğitimler “Temizlik Maske Mesafe” (TMM) sloganıyla devam ediyor.

PROFESYONEL ANTRENÖRLERLE EĞİTİMLER

Büyükşehir Belediyesi 27. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Fiziki Yeterlilik Sınavına hazırlanan polis adayı gençlere eğitimler profesyonel antrenörler ile sunuluyor . Eğitimin ilk aşamasında adayların parkur eğitimleri öncesinde kondisyonlarını hazır hale getirebilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Atletizm Pisti’nde iki haftalık periyotta hafta içi her gün 14.30 – 19.30 saatleri arasında adaylar beşer grup halinde eğitimlerini gerçekleştirdi. Ardından Vezirçiftliği Spor Salonu’nda parkur denemeleri için ilk çalışmalara başladılar.

ANTRENÖRLER İLE POLİS ADAYLARININ HEDEFİ YÜZDE 100 BAŞARI

Antrenörlerin POMEM parkurlarında istenilen şartlar doğrultusunda verdikleri eğitimler ile hedef yüzde 100 başarı. POMEM parkurlarında bulunan 7 istasyon için ölçüm, sürat, reaksiyon, denge, dayanıklılık, kuvvet, kondisyon, çeviklik, çabukluk ve esneklik gibi alanlarda yapılan testler ile gençler hedeflerine bir adım daha yaklaşıyor. POMEM parkurlarında bulunan; sıçrama tahtası, lastik engeli, ağırlık taşıma, sağlık toplarına dokunmalar, takla atma, slalom çubuğu geçişleri gibi engelli geçiş istasyonları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı imkânlar doğrultusunda adaylara sınav parkuruna gelmeden önce büyük kolaylık sağlıyor.

TEŞEKKÜR VE BAŞARI SÖZÜ…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından verilen eğitimlere katılan polis adayları; ücretsiz olarak kendilerine verilen önem ve olanaklardan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkürlerini iletti. Ayrıca hedeflerinin yüzde 100 başarı getirmek olduğunu söyleyerek söz verdiler.

KOCAELİ GENÇLERİNE SAHİP ÇIKIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere verdiği önem; pandemi döneminde dahi Temizlik-Maske-Mesafe(TMM) kurallarıyla uygulanan ve hiçbir olanaktan kaçmadan açtığı kurslarla devam ediyor. POMEM yazılı sınavlarının bitmesi ile birlikte uygulanacak fiziki yeterlilik sınavı için Büyükşehir Belediyesi’nin zaman kaybetmeden başlattığı eğitim gençlerine sahip çıktığını bir kez daha gösterdi.



























