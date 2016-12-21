Büyükşehirli Güreşçiler Grupları Geçti

Ankara, Gaziantep ve Çorum olmak üzere üç ayrı grup merkezinde yapılan müsabakalara katılım Türkiye genelinde yoğun oldu. Kocaelili güreşçilerinde yer aldığı Ankara grubunda, 35 ilden 250’ye yakın güreşçi mücadele etti. Ankara Yaşar Doğu Spor Salonu’nunda yapılan grup müsabakalarına Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nden on sporcu katıldı.

BÜYÜKŞEHİRLİ ALTI SPORCU FİNALDE

Sıkletlerinde ilk altıya kalmayı başaran sporcuların Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandığı grup müsabakalarında, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nden altı sporcu finale kalmayı başardı. Grup müsabakalarında, 125 kiloda birinci olan Tanju Gemici, 70 kiloda ikinci olan Onur Top, 125 kiloda beşinci olan Ali İmamoğlu, 70 kiloda beşinci olan Serhat Arslan ve Türkiye Şampiyonasına direk katılmaya hak kazanan 57 kilodaki Fatih Özdağ ile 97 kilodaki Faruk Akkoyun Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edecek isimler oldu. Mavi beyazlı altı güreşçi, 14-15 Ocak tarihlerinde Ordu'da yapılacak olan Büyükler Güreş Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edecek. Selçuk Esmer GEÇAL