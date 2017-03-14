Çanakkale için koştular

18 Mart Çanakkale Şehitlerimizi Anma Koşusu Gebze Alaattin Kurt Stadında koşuldu. Küçük yıldız ve Genç kategorilerinde gerçekleştirilen koşuda katılan tüm sporculara Gebze Belediyesi Çay, Su, Oralet ve Gebze İlçe Spor Müdürlüğünce simit ikramında bulunuldu. Kategorilerinde dereceye giren sporculara ise ödülleri yetkililerce verildi.