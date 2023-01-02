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Çayırova Belediyesi 2022’de 417 madalya, 15 kupa kazandı

Spor kenti Çayırova sporda başarı grafiğini her geçen yıl arttırıyor. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) 2022 yılında 9 farklı branşta toplam 417 madalya ve 15 kupa kazanma başarısı gösterdi.

Çayırova Belediyesi 2022'de 417 madalya, 15 kupa kazandı

02 Ocak 2023 Pazartesi 21:19



BASKETBOL VE FUTBOLDA ŞAMPİYONLUKLAR
Çayırova Belediyesi basketbol ve futbol takımları 2022 yılında kazandığı şampiyonluklarla spor kamuoyunda dikkat çekti. Futbolda u14, u16 ve u18 kategorilerinde 3 şampiyonluk kazanıldı. Çayırova Belediyesi Basketbol takımı Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde (EBBL) 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayarak müzeye 1 kupa kazandırdı. Basketbol takımı 2022-2023 sezonunda TBL 2.ligde şampiyonluk hedefiyle mücadele ederken, oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanarak namağlup lider durumda zirvede yer alıyor.

KARATE VE YÜZMEDE ALTIN DÖNEM
Çayırova Belediyesi karate ve yüzme branşlarında 2022 yılında toplam 329 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atıp altın dönemini yaşadı. Yüzme branşında bu yıl toplamda 188 madalya kazanma başarısı gösterilirken bunlardan 91 tanesi altın madalya oldu. 
Çayırova Belediyesi karate branşında da 2022 yılına damga vurdu. Karatede 46 altın, 38 gümüş, 57 bronz madalya olmak üzere toplamda 141 madalya kazanıldı. Karate takımı ayrıca 2022 yılında katıldığı organizasyonlardan 3 kupa kazanma başarısı gösterdi.

SPOR KENTİ ÇAYIROVA
Sporda 9 farklı branşta yer alan Çayırova Belediyesi farklı kategorilerde de başarılara imza attı. Boks ve kickboks branşlarını aktif hale getiren Çayırova Belediyesi bu branşlarda toplamda 40 madalya kazandı. Cimnastikte 6 altın, 5 gümüş, 9 bronz madalya olmak üzere toplamda 20 madalya kazanılırken, ayrıca bu branşta 7 kupa kazanıldı. Halk oyunları branşında 2022 yılı 12 madalya ve 1 kupa başarısı ile tamamlandı.

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