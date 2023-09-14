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Çayırova Belediyesi sezonu galibiyetle açmayı hedefliyor

Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) mücadele edecek Çayırova Belediyesi, Iğdır deplasmanından zaferle ayrılarak, sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Çayırova Belediyesi sezonu galibiyetle açmayı hedefliyor

14 Eylül 2023 Perşembe 15:57

Türkiye Basketbol Ligi heyecanı, 15 Eylül Cuma günü başlıyor. İki yılda kazandığı iki şampiyonlukla, ilçe spor tarihine adını altın harflerle yazdıran Çayırova Belediyesi, ilk müsabakasında 16 Eylül Cumartesi günü Alagöz Holding Iğdır Basketbol’un rakibi olacak. Iğdır Kazım Karabekir Spor Salonu’nda saat 13.00’da gerçekleşecek müsabakaya yoğun ilgi olması bekleniyor. Tarihinde ilk kez Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) mücadele edecek Çayırova Belediyesi zorlu deplasmandan zaferle ayrılmak istiyor.



İHA
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