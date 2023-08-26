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Çayırova Belediyesi sporcuları yüzme şampiyonasında 6 madalya kazandı

Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Türkiye Şampiyonası’na katılan Çayırova Belediyesi sporcuları, gösterdikleri başarı ile 6 madalyanın sahibi oldu.

Çayırova Belediyesi sporcuları yüzme şampiyonasında 6 madalya kazandı

26 Ağustos 2023 Cumartesi 13:55

Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları gösterdikleri başarılarıyla göz dolduruyor. Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları Efe Burak Berk ve Şevval Uzun, 12-15 Ağustos tarihleri arasında Giresun’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Türkiye Şampiyonası’nda 6 madalya kazandı. Çayırovalı yüzücülerin başarısı, ilçede büyük takdir topladı. Yüzücülerden Efe Burak Berk, 50 metre kelebek stilde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyayı boynuna taktı. Şevval Uzun ise 50 metre serbest stilde Türkiye ikincisi ve 50 metre sırtüstü stilde Türkiye dördüncüsü oldu. Ayrıca Şevval Uzun’un da dahil olduğu bayrak takımı 4X100 serbest stilde Türkiye ikincisi olurken, 4X100 karışık stilde Türkiye şampiyonu olarak müsabakaları tamamladı.



İHA
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