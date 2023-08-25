Çayırova Belediyesi’nden başarılı prova

Bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Sezonun ilk hazırlık karşılaşmasını oynayan Çayırova Belediyesi, rakibi Pizza Lazza Harem Spor’u 83-78 skorla mağlup etmeyi başardı. Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakada Çayırova Belediyesi, ilk periyodu 20-13 önde kapattı. Maçın ilk yarısı ise 33-35’lik skorla Harem Spor’un üstünlüğü ile geçildi. Üçüncü çeyrekte de başa baş geçen oyunun ardından, dördüncü periyotta oyuna ağırlığını koyan Çayırova Belediyesi, maçı 83-78’lik skorla kazanmayı başardı. Sebo Göndür, Ömercan Engin, Ercan Bayrak, Oğuz Savaş ve Serhat Uğur ilk beşiyle maça başlayan Çayırova Belediyesi’nde en skorer isim Kendall Smith oldu. 19 sayıyla takımın galibiyetine katkıda bulunan Smith’i, 15 sayıyla Oğuz Savaş takip etti.

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın bu yıl mücadele edeceği Türkiye Basketbol Ligi’nin de kurası çekildi. Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, sezonu 15-18 Eylül arasında Alagöz Iğdır deplasmanında açacak. İç sahadaki ilk karşılaşma ise 22-25 Eylül tarihleri arasında Kapaklı Spor’la olacak.

İHA