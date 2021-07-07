Çayırova Belediyesi’nden Spor Festivali

KEYİFLİ ETKİNLİKLER
Birbirinden renkli ve eğlenceli görüntülere sahne olması beklenen etkinlik alanında halat çekme, badminton, basketbol, voleybol, penaltı atışı, ayak tenisi, çuval yarışı, parkur, masa tenisi, körling gibi 11 ayrı kategoride aktiviteler yapılacak.
AÇILIŞ KARİZMA ŞHOW’LA
Festivalde spor etkinlikleri dışında eğlence şov ve müzik ziyafeti sunulacak. Cuma günü festivalin açılışından sonra 21.00’de sahneye Karizma Show çıkacak. Basketbol şovları ve akrobatik hareketleriyle ünlü ekip heyecanlı gösterileriyle Çayırova halkına görsel bir şölen yaşatacak.
YENER ÇEVİK, BURAK KİNG GELİYOR
Cumartesi saat 21.00’de ünlü rap sanatçısı Yener Çevik sahne alacak. Festivalin son günü olan pazar günü ise saat 21.00’de sevilen rapçi Burak King hayranları ile buluşacak.