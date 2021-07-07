Çayırova Belediyesi’nden Spor Festivali

Çayırova Belediyesi bir ilke daha imza atarak Spor Festivali düzenliyor. Birbirinden renkli görüntülere sahne olacak Spor Festivali 9 Temmuz Cuma günü 20.00’da Çayırova Stadyumu’nda yapılacak açılışla başlıyor. Üç gün sürecek ve 18.00-23.00 arası gerçekleşecek festivalde gösteri ve müzik ziyafeti sunulacak.

KEYİFLİ ETKİNLİKLER

Birbirinden renkli ve eğlenceli görüntülere sahne olması beklenen etkinlik alanında halat çekme, badminton, basketbol, voleybol, penaltı atışı, ayak tenisi, çuval yarışı, parkur, masa tenisi, körling gibi 11 ayrı kategoride aktiviteler yapılacak.



AÇILIŞ KARİZMA ŞHOW’LA

Festivalde spor etkinlikleri dışında eğlence şov ve müzik ziyafeti sunulacak. Cuma günü festivalin açılışından sonra 21.00’de sahneye Karizma Show çıkacak. Basketbol şovları ve akrobatik hareketleriyle ünlü ekip heyecanlı gösterileriyle Çayırova halkına görsel bir şölen yaşatacak.

YENER ÇEVİK, BURAK KİNG GELİYOR

Cumartesi saat 21.00’de ünlü rap sanatçısı Yener Çevik sahne alacak. Festivalin son günü olan pazar günü ise saat 21.00’de sevilen rapçi Burak King hayranları ile buluşacak.











