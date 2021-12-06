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ÇAYIROVA'DA KARATE MÜSABAKALARI NEFES KESTİ

Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda nefes kesen Karate müsabakaları önceki gün gerçekleşti. Bay ve Bayan sporcuların katılımıyla Ümitler-Gençler kategorilerinde yapılan müsabakalar Kata ve Kumite dalında dereceye giren sporcular madalyaları takdim edildi. Organizasyona 11 Kulüpten 227 sporcu katıldı. Müsabakalarda 30 hakem görev yaptı. Tribünlerdeki ilginin yoğun olduğu şampiyonada sporcular madalya için birbiriyle kıyasıya mücadele ettiler. Müsabakalara çok sayıda sporcunun iştirak etmesi turnuvanın önemini açıkça ortaya koydu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyemin Çiftçi ve Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen'de müsabakaları izleyerek dereceye giren sporculara ödüllerini verdiler.

ÇAYIROVA'DA KARATE MÜSABAKALARI NEFES KESTİ

06 Aralık 2021 Pazartesi 09:09

SPOR YAPAN GENÇLERİMİZ HER ZAMAN BİR ADIM ÖNDE 


Karate şampiyonasına Çayırova Belediye Başkanı Bünyemin Çiftçi ve Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen'de katılım sağlayarak protokol tribününden müsabakaları izlediler. Ayrıca Çiftçi ve Gözen ödül töreninde başarı elde eden sporculara madalyalarını takdim ettiler. 

Şampiyonada sporculara hitaben bir konuşma yapan Çiftçi " Öncelikle gururluyuz. Spor kenti yapmakta kararlı olduğumuz Çayırova'mızda önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapıyoruz. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. Buradan önemli bir müjdeyi vermek istiyorum kii, Çayırova'mıza spor lisesi kazandıracağız. Spor yapan gençlerimiz her zaman bir adım öndedir" dedi. 

Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen ise, "Böyle güzel bir organizasyonun Çayırova'mızda yapılmasını sağlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyemin Çiftçi ve emeği geçen tüm ekibine teşekkür ediyorum. Şampiyonada tüm sporculara başarılar diliyorum" diye konuştu.  


Bu organizasyonun başarı ile gerçekleşmesinin mimarı Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürü Muhammet Nizamoğlu "Spor Şehri Çayırova'nın Sporcu Başkanı Bünyamin Çiftçi ye çok teşekkür ederken organizasyonların süreceğini belirtti" 

 

ÖZDEMİR TEŞEKKÜR ETTİ 

Kocaeli Karate İl Hakem Kurul Başkanı Uluslararası Dünya Hakemi Hazım Özdemir,  "Karate sporu el ve ayakla yapılıp, bu sporun büyüklere saygı ve küçüklere sevginin yanında ahlak değerlerinin geliştirilmesini hedeflediğini anlattı. Özdemir bölgemizde yapılan ferdi spor dallarında en çok lisanslı sporcuya sahip spor dalının Karate sporu olduğunu belirtti. Amaçlarının bölgemizde bu sporu daha da sevdirmek ve yaygınlaştırmak olduğunu dile getiren Özdemir, Karate sporunda bir DO felsefesi olduğunu, bunun da Türk ahlak ve değerleriyle örtüştüğünü beyan ederek, bu turnuvanın gerçekleştirilmesinde önemli katkılarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyemin Çiftçi'ye, Kaymakam Hasan Gözen'e ve ayrıca tüm katılımcılara teşekkür etti. 




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