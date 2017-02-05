Çayırovaspor, Hereke Yıldızspor’u 3-1 mağlup etti. Bölgesel Amatör Lig’de iki kentli takımın karşı karşya geldiği maçta Çayırovaspor, Hereke Yıldızspor’u 3-1 mağlup etti.

05 Şubat 2017 Pazar 16:40