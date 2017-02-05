Çayırovaspor, Hereke Yıldızspor’u 3-1 mağlup etti.

05 Şubat 2017 Pazar 16:40
Kontrollü bir şekilde başlayan karşılaşmada 25 dakika boyunca iki takımda kalelerde tehlikeli olamadı. Yine pozisyonun olmadığı 26.dakikada kaleciye yerden ve yavaş gelen topu takip eden Tayfun, kaleciden daha hızlı hareket etti. Kaleci Emre topu eline alana kadar Tayfun ayak ucuyla kurtardığı topu boş kaleye ayak içiyle gönderdi. Çayırovaspor’un gol sevinci sadece 3 dakika sürdü. Sefa ceza sahası dışından sert vurduğu top Engin’in bakışları ve eldivenlerinin arasından ağlarla buştu ve skora denge geldi. Maçın 39.dakikasında Mustafa kendi topuyla ceza sahası içine girerken iki rakip oyuncuda bir adım arkasında kendisine müdahale etti. Ancak bu müdahale top yerine Mustafa’nın bileklerine olunca maçın orta hakemi tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanmak üzere gelen Endin topu ve kaleciyi ayrı ayrı köşelere gönderince Çayırovaspor soyunma odasına 2-1 önde girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Çayırovaspor farkı artırmak Hereke Yıldızspor ise önce beraberlik sonra öne geçmek için sahaya çıktı. Ancak iki takımda bu hedeflerine ulaşacak pozisyonları yaratamadılar. Çayırovaspor rakibine göre daha fazla pozisyon bulsa da ağları havalandırma şansı yaratamadı. Maçın son bölümünde oyuna dahil olan genç Cafer, Halim’in sol kanattan taşıyıp gönderdiği pası kaleye gönderirken skor 3-1 oldu ve maçın hakemi santra yapmadan karşılaşmayı bitirdi.
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