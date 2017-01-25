Çayırovaspor’dan tek kurşun 0-1

PENALTININ DA GOLÜN DE MİMARI TAYFUN
Çayırovaspor’un ‘geliyorum’ diyen golü 64’de Tayfun’la gerçekleşti. Kendi yarı sahasından aldığı topu rakip ceza sahasına kadar taşıyan Tayfun, rakibin arkadan yaptığı müdahalesiyle düşürüldü. Beyaz noktayı gösteren hakemin, kırmızı kartlık pozisyonda rakip oyuncuya sarı kart vermesi yeşil-siyahlıların tepkisini çekti. Topun başına geçen Tayfun düzgün bir vuruşla ağları gördü: 0-1. Çayırovaspor 76’de ikinci gole yaklaştı. Günün başarılı isimlerinden Tayfun, sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda top az farkla dışarı gitti. Geri kalan dakikalarda kayda değer bir pozisyon olmadı ve temsilcimiz Çayırovaspor galibiyeti ertelemeyerek 3 puana ulaşan taraf oldu.