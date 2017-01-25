Çayırovaspor’dan tek kurşun 0-1

Geçtiğimiz hafta Bozüyük Vitra’yı 5-2’lik skorla bozguna uğratan yeşil-siyahlılar bugün de erteleme maçında galibiyete ulaştı. 15 Ocak’ta oynanması gereken ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Kartal Bulvarspor-Çayırovaspor maçı bugün Bulvar Mimar Kubilay Köse Stadı’nda oynanırken, kazanan taraf temsilcimiz Çayırovaspor oldu. Maça iyi başlayan yeşil-siyahlı ekibimiz, günün başarılı ismi Halim Mert’in sol kanattan yaptırdığı bindirmelerle rakip savunmayı zorladı. 28’de Fatih Karagülle’nin kullandığı firikte top az farkla dışarıya gitti. Ev sahibi takım 42’de etkili oldu. Bu dakikada kullanılan korner atışında rakibin kafa vuruşu az farkla auta çıktı ve ilk yarı golsüz sona erdi.

PENALTININ DA GOLÜN DE MİMARI TAYFUN

Çayırovaspor’un ‘geliyorum’ diyen golü 64’de Tayfun’la gerçekleşti. Kendi yarı sahasından aldığı topu rakip ceza sahasına kadar taşıyan Tayfun, rakibin arkadan yaptığı müdahalesiyle düşürüldü. Beyaz noktayı gösteren hakemin, kırmızı kartlık pozisyonda rakip oyuncuya sarı kart vermesi yeşil-siyahlıların tepkisini çekti. Topun başına geçen Tayfun düzgün bir vuruşla ağları gördü: 0-1. Çayırovaspor 76’de ikinci gole yaklaştı. Günün başarılı isimlerinden Tayfun, sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda top az farkla dışarı gitti. Geri kalan dakikalarda kayda değer bir pozisyon olmadı ve temsilcimiz Çayırovaspor galibiyeti ertelemeyerek 3 puana ulaşan taraf oldu.