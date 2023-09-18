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Çayırova'ya yeni spor salonu

Çayırova Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı ve içerisinde 9 branşın aynı anda antrenman yapabileceği spor salonu ve sporcu fabrikasının inşaatında çalışmalar tam gaz devam ediyor.

Çayırova'ya yeni spor salonu

18 Eylül 2023 Pazartesi 17:37

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede ikinci bir spor salonu için düğmeye basmıştı. Atatürk Mahallesi’nde inşa edilen ve 9 branşın da aynı anda antrenman yapabilmesine imkan sağlayacak olan yeni spor salonu ve sporcu fabrikası inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sporda başarı çıtasını çok yukarıya çeken Çayırova Belediyesi’nin bünyesinde spor yapan sporcular 4,5 yılda 1300 madalya ve 40 kupa kazanmıştı. İnşa edilen spor salonunda tribün imalatları tüm hızıyla devam ediyor. Salonda iki tribün şekillenirken, diğer tribünler için de kalıp çalışmaları başladı.

En kısa sürede tamamlanarak Çayırova halkının kullanımına açılması planlanan spor salonu ve sporcu fabrikasında çalışmalar tamamlandıktan sonra, ilçeye ikinci bir spor salonu kazandırılmış olacak ve Çayırova’nın spor altyapısı yeni bir seviye daha atlayacak.

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