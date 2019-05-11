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Cemil Meriç'te 2. Spor Festivali

KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören kardeşleriyle spor etkinliği gerçekleştirdi.

Cemil Meriç'te 2. Spor Festivali

11 Mayıs 2019 Cumartesi 10:24

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, engelli bireyler birçok farklı alanda eğitim görüyor. Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 40 öğrenci, merkezde eğitim alan 95 öğrenciyle 2. Spor Festivali’nde bir araya geldi. Merkezde eğitim gören öğrenciler, spor etkinliğinde üniversiteli abi ve ablalarıyla birlikte stres attı.

HEP BİRLİKTE EĞLENDİLER

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen 2. Spor Festivalinde futbol, voleybol, badminton, masa tenisi, gülle atma, uzun atlama, floor curling, hemsball ve dans step gibi oyunlar oynandı. Öğrenciler, spor etkinliğinde üniversiteli abi ve ablalarıyla eğlenceli zaman geçirdi. Özel öğrencilerin oyunlarda gösterdiği azim ve yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri yapılan spor etkinliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üniversite öğrencileri, özel öğrencilerle sporla dolu bir gün geçirdikleri için çok şanslı olduklarını ifade ederek bu anlamlı etkinliği düşünerek hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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