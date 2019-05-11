Cemil Meriç'te 2. Spor Festivali

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, engelli bireyler birçok farklı alanda eğitim görüyor. Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 40 öğrenci, merkezde eğitim alan 95 öğrenciyle 2. Spor Festivali’nde bir araya geldi. Merkezde eğitim gören öğrenciler, spor etkinliğinde üniversiteli abi ve ablalarıyla birlikte stres attı.



HEP BİRLİKTE EĞLENDİLER

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen 2. Spor Festivalinde futbol, voleybol, badminton, masa tenisi, gülle atma, uzun atlama, floor curling, hemsball ve dans step gibi oyunlar oynandı. Öğrenciler, spor etkinliğinde üniversiteli abi ve ablalarıyla eğlenceli zaman geçirdi. Özel öğrencilerin oyunlarda gösterdiği azim ve yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi.



BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR