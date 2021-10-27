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ÇESK Basketbol Takımı İlk Maçına Çıktı

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü basketbol takımı Kocaeli Bölgesel Büyük Erkekler Liginde ilk maçına çıktı. Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda Karamürsel Gençlik ile mücadelede eden ÇESK oyuncuları ilk kez kendi saha ve seyircisi önünde maça çıkma heyecanını yaşadı.

ÇESK Basketbol Takımı İlk Maçına Çıktı

27 Ekim 2021 Çarşamba 12:55

 


Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü basketbol takımı Kocaeli Bölgesel Büyük Erkekler Liginde ilk maçına çıktı. Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda Karamürsel Gençlik ile  mücadelede eden ÇESK oyuncuları ilk kez kendi saha ve seyircisi önünde maça çıkma heyecanını yaşadı.
Tribünlerin büyük kısmının dolu olduğu karşılaşmanın üçüncü çeyreğine  seyircinin de desteğiyle hızlı giriş yapan ÇESK Basketbol takımı, skoru 60-58 e getirip farkı 2 ye kadar indirse de 4.çeyrekte ağırlığını koyan deplasman ekibi farkı açarak maçı 96-71 lik skorla kazandı.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi protokoldeki yerini alıp maçı izledi. Maç sonu sahaya inip oyunculara moral veren Başkan Çiftçi, mücadelelerinden dolayı kutladığı takıma bundan sonraki müsabakalarda başarılar diledi.

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