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ÇESK her branşta başarılı

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) hafta sonu oynanan lig maçlarından galibiyetle döndü.

ÇESK her branşta başarılı

28 Ocak 2020 Salı 09:47

U-15 elit ligde Kocaeli Gençspor’a konuk olan ÇESK rakibini 3-1 yenerek sahadan mutlu ayrıldı. U-17 liginde ise sahasında Balkanspor ile karşılaştı. Müsabakayı 5-1 kazanan ÇESK ligde istikrarlı çıkışını sürdürdü. Bu sonuçlarla ÇESK haftayı 2’de 2 yaparak kapatmış oldu.

Yüzme branşında birincilik

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Bursa’nın Nilüfer Belediyesi Konak Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen teşvik yüzme yarışlarına kızlarda Beste Kun ve Nisa Kapçık, erkeklerde Ahmet Ensar Deniz ve Eymen Ata’dan oluşan 4 kişilik takım ile katıldı. 100 metre karışık, 100 metre sırtüstü, 50 metre kurbağalama, 50 metre serbest stil ve 50 metre kelebekleme kategorilerinde yarışmalar düzenlendi. Beste Kun 100 metre karışık ve 50 metre kurbağalamada 1. olurken 50 metre serbest stil ve 50 metre kelebeklemede 2. oldu. Ahmet Ensar Deniz 50 ve 100 metre kurbağalamada 3. oldu.

 

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Anahtar Kelimeler
FutbolYüzmeÇESKçayırova
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