ÇESK Jimnastik başarıdan başarıya koşuyor

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü bünyesinde dereceleri, birincilikleri ve kupaları bir kez daha Çayırova’ya getiren Jimnastik Takımı başarılarını Belediye Başkanı Şevki Demirci ile paylaştı. Geçtiğimiz yıl kurulan ve ilk başarısını yine jimnastik alanında alan ÇESK’in minik sporcuları 2018 yılında düzenlenen turnuvalarda 2.’kez kupaları kaldırdı.

Kocaeli’nde il genelinde düzenlenen Artistik Jimnastik Turnuvası’nda 34 sporcusu ile başarıya ulaşan Jimnastik Takımını tebrik eden ve minik sporcularla yakından ilgilenen Demirci, Çayırova’yı her kulvarda en iyi şekilde temsil ettikleri için ÇESK sporcularına teşekkür etti. Belediye Sosyal Tesislerde düzenlenen programda minik sporculara çeşitli hediyeler de veren Demirci, jimnastik branşında olduğu gibi ÇESK bünyesindeki tüm branşlarda başarılı sporcular yetiştirdiklerini, gençlerin hayatına sporu nakış nakış işlediklerini kaydetti.

Demirci, “ÇESK 7 Ayrı Branşta Başarıya Koşuyor”

Çayırova’nın genç nüfusuna hitap eden ÇESK’in sadece jimnastik branşından oluşmadığını 7 ayrı branşta hizmet verdiklerini hatırlatan Demirci, futbol, basketbol, masa tenisi, karate, güreş ve yüzme branşlarında da yeni yeni başarılar elde ettiklerini söyledi. Sporun Futbolun yanı sıra diğer branşlarda da çocuklarımızın hayatında yer edinmesi, gençleri spora teşvik etmek ve Çayırova’nın adını Türkiye ve Dünyada duyuracak milli sporcuların yetişmesinde büyük destek vermek amacıyla ÇESK’in kurulduğunu bir kez daha hatırlatan başkan Demirci, jimnastik branşının yanı sıra tüm branşlarda da kupa kazandıklarının altını çizdi.

“Spor Ahlakıyla Büyüyen Gençlik”

ÇESK Jimnastik Takımının minik sporcularının ailelerine de seslenen Demirci, ilçede sporun daha canlı ve daha dinamik olacağını söyledi. Tesisleşme yolunda 2 yeni kapalı spor salonunun hizmete sunulduğunu ve Yarım Olimpik Yüzme Havuzunun kısa süre sonra hizmete açılacağını aktaran Demirci, sporla büyüyen ve spor ahlakını taşıyan gençlik hedeflerinin üzerinde önemle durduklarını da dile getirdi. Çayırova Belediyesi olarak tüm imkanları gençler için kullanmaya özen gösterdiklerini de belirten Demirci, 5 yeni semt konağı ve bitme aşamasındaki iki Kültür Merkezinde geniş alanlarda ve hizmete sunulan sportif tesislerde yetişkinlere yönelikte spor imkanlarının bulunduğunu sözlerine ekledi.