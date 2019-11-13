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ÇESK kupaya doymuyor!

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü karatecileri bir başarıya daha imza attılar. 9 Kasım Cumartesi günü Çayırova Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen Kocaeli Minik-Yıldız Karate Şampiyonasına katılan ÇESK Karate takımı 10 altın, 12 gümüş, 24 bronz olmak üzere toplamda 46 madalya kazandılar. 500’ün üzerinde sporcunun katıldığı Kocaeli Minik-Yıldız Karate Şampiyonasına ev sahipliği yapan Çayırova’lı sporcular centilmenlik örneği göstererek ilçemizi en iyi şekilde temsil ettiler.

ÇESK kupaya doymuyor!

13 Kasım 2019 Çarşamba 10:46

Sporculardan mağazaya bağış

Öte yandan şampiyona öncesi bir araya gelen sporcu, antrenör, hakem ve veliler Çayırova Belediyesi Giymiyorsan Giydir Toplumsal Dayanışma destek amacı ile ihtiyaç fazlası giysilerini belediye yetkililerine teslim ettiler. Çayırova Belediyesi yetkilileri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim alınan yüzlerce giysi gerekli işlemlerin yapılmasından sonra Toplumsal Dayanışma Mağazası raflarında yerlerini alacak. Şampiyonaya katılan Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa, tüm sporculara başarılar diledi. Genç sporcuların yapmış oldukları bağışlarla Giymiyorsan Giydir Kampanyasının daha da anlam kazandığını ifade eden Arıkboğa, “Eğitim hayatının yanında spora da zaman ayıran bilinçli bir gençlik yetiştiriyoruz. Bugün burada olan sporcu kardeşlerimizin içinden ileride çok başarılı sporcular çıkacağına inanıyorum, bütün çocuklarımıza ve gençlerimize de spor yapmalarını tavsiye ediyorum” dedi. Spora ve sporcuya önem verdiklerini belirten Arıkboğa, Çayırova Belediyesinin sosyal sorumluluk projelerine gençlerin de sahip çıktığını ve bundan ötürü gelecek adına çok daha mutlu olduklarını sözlerine ekledi 


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