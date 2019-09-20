ÇESK madalyaları sildi süpürdü

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, başarıları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Karate takımı oyuncularının elde ettiği büyük başarı Çayırova’da sevinçle karşılandı. ÇESK’in karate branşı sporcuları Antrenör Hazım Özdemir ile birlikte, sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yi ziyaret ettiler. Başkan Çiftçi’ye bilgi veren antrenör Hazım Özdemir, 23-25 Ağustos tarihleri arasında Rize’de düzenlenen Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası’nda 4 altın, 1 gümüş 11 bronz madalya, 3 kupa ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile Kocaeli’nde düzenlenen karate şampiyonasında 10 altın, 13 gümüş 15 bronz madalya kazanarak Çayırova ’ya döndüklerini belirterek, desteklerinden dolayı Başkan Çiftçi’ye teşekkür etti.

Çayırova’nın gururu olan sporcuların başarısından büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, karatecileri ve hocalarını tebrik eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’nın diğer alanlarda olduğu gibi sporda da marka bir kent haline gelmesi için, bu başarının son derece önemli olduğunu, spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.