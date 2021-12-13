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ÇESK Sporcusu Türkiye 6.sı

Yüzme Federasyonu tarafından Trabzon’da düzenlenen 11 yaş UGP Türkiye final müsabakalarında ÇESK Sporcu Ayberk Sivri büyük bir başarıya imza atarak Türkiye 6.sı oldu.

ÇESK Sporcusu Türkiye 6.sı

13 Aralık 2021 Pazartesi 14:15


Çayırova Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) sporcuları 5’i altın, 5’i gümüş, 4’ü bronz olmak üzere toplamda 14 madalya kazanma başarısı gösterdi. ÇESK yüzme takımı Çayırova ve Kocaeli’yi başarı ile temsil ederken, ÇESK sporcusu Ayberk Sivri UGP Türkiye Final müsabakalarında Türkiye 6.cısı olmaya başarısını göstererek Kocaeli’nin gururu oldu. Ayberk Sivri mücadele ettiği branşlardan elde ettiği dereceler sonucunda 50 metre serbest yüzme alanında önemli bir derece ile Çayırova’ya döndü. 

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