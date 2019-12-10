ÇESK U-16’da Play-Off’a hazır

U-16 Yaş grubunda ligini namağlup şampiyon olarak tamamlayan mavi yeşilli genç kramponlar şimdi ise gözünü il şampiyonası play-off müsabakalarına çevirdi. Grubunda oynadığı 10 karşılaşmada hiç yenilgi almayan genç yetenekler rakip kaleleri tam 54 kez gol yağmurunu tutarlarken kalesinde ise sadece 4 gol görerek şampiyonluğu göğüslemişlerdi. Şimdi ise çalışmalarına hız veren Çayırova Belediyespor önümüzdeki hafta yapılacak play-off müsabakaları için hazır olduklarını belirttiler. Play-off ilk maçında Derince Çınarlı spor ile karşılaşacak yeşil mavili gençler hedeflerinin Türkiye şampiyonasında ilçelerini gururla temsil etmek olduğunu söylediler.

Çayırova’nın gençleri, bizim geleceğimiz

Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü başkanı Hasan Akan yaptığı açıklamada,” Çayırova’nın geleceği olan gençlerimizi spora yönlendirmeye çalışıyoruz. Kulüp yöneticilerimiz ile ilçemize vereceğimiz sportif hizmetler için istişareler gerçekleştiriyoruz. U-12 ve U-16 takımları ile yarışmacı liglere müsabakalar oynadık. U-15 ve U-17 takımları da lige start verecek ve tüm yaş gruplarında hedefimiz şampiyonluk olacak “ diyerek desteklerini esirgemeyen Çayırova Belediye başkanı Bünyamin Çiftçiye de teşekkür etti.

Hocalarımız haftanın her günü çalışıyorlar

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hasan Akan, “ Kulübümüz hocaları haftanın tüm günü sahada çalışmalarına devam ediyorlar. Kulübümüzün başarılı sporcular yetiştirmesi ve yarışmacı grupların başarılı olmaları için elinden geldiği özveriyi gösteriyor. İlçemizin genç yeteneklerini bulan ve bulmaya devam eden Futbol branşı Hocaları Birol Köksal, Doğukan Tezcan ve Metin Keskinoğlu’na kısa süre içerisinde alt yapıda yakaladıkları başarı için tebrik ediyor, başarılar diliyorum. ”dedi

Salon sporlarında eğitime devam

Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü olarak sadece futbol branşında değil salon sporları olan Karete, Kick boks, yüzme, Voleybol, Basketbol gibi diğer spor branşlarında da eğitime devam ediyor. Çayırova’lı tüm spor severlere tüm branşlarda eğitim ve hizmet vermeye hazır olan ÇESK, ilçeden milli sporcular yetiştirmeyi hedefliyor.