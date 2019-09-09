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ÇESK’in sporcuları madalyaya doymuyor

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün yüzme branşı sporcuları Kocaeli ve Sakarya Turnuvalarında 12 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak büyük başarıya imza attılar.

ÇESK'in sporcuları madalyaya doymuyor

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:58

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü birçok branşta olduğu gibi yüzmede de yeni başarılara imza atıyor. Geçtiğimiz hafta Sakarya ve Gebze’de düzenlenen “30 Ağustos Zafer Bayramı Şenlikleri Teşvik Yarışları” bölge turnuvalarına katılan ÇESK’in minik yüzücüleri çeşitli derecelerle ilçemize döndüler. 24-25 ağustos tarihlerinde Sakarya’da yapılan bölge turnuvalarında ilçemizi temsil eden 2011 doğumlu minik yüzücüler 5 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak başarılarını taçlandırdılar.

Sakarya Turnuvalarında 5 Altın madalya

2011 doğumlu bayanlar kategorisinde yarışan ÇESK sporcusu Beste Kun, 50 metre serbest yüzme, sırt üstü yüzme, kurbağalama ve kelebek yüzme stillerinde 1. oldu. 2011 doğumlu erkekler kategorisinde yarışan Eymen Ata, 50 metre serbest yüzmede 1. , 50 metre sırt üstü yüzmede 2. ve kurbağalama ’da 3.’lük elde ederken Ahmet Ensar Deniz 50 metre serbest yüzme stilinde 2. , 50 metre sırt üstü yüzme stilinde 3. ve 50 metre kurbağalama yüzme stilinde 2. oldu. Çeşitli kulüplerden 40 erkek ve 40 bayan sporcunun bireysel olarak yarıştığı turnuvada aldıkları derecelerle ilçemizi en iyi şekilde temsil ettiler.

Kocaeli Turnuvalarında 7 altın madalya

31 Ağustos ve 1 Eylül’de Gebze Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen ve 96 sporcunun katıldığı Kocaeli turnuvalarında Çayırova’nın gururu olan minik yüzücülerimiz serbest, sırt üstü, kurbağalama ve kelebek yüzme stillerinde 7 altın madalya kazandılar. 2011 doğumlu bayanlar kategorisinde yarışan Beste Kun, 50 ve 100 metre serbest yüzme ve 50 metre sırtüstü yüzmede 1. oldu. 2011 doğumlu erkekler kategorinde yarışan Eymen Ata, 50 ve 100 metre serbest yüzme ve 50 metre sırtüstü yüzmede 1. olurken, Ahmet Ensar Deniz 50 metre kelebek stili yüzme de 1. oldu.

 

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