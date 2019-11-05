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ÇESK’te ilk şampiyonluk U-16’dan geldi

Çayırova Belediye Eğitim ve Spor Kulübü 2019-2020 futbol sezonu altyapı yarışmacı takımlarda sezonun ilk şampiyonluğu U-16 takımından geldi. Özellikle İlçe gençlerinin spora yönelmesi için aktif hale getirilen ÇESK takımı meyvelerini vermeye başladı.

ÇESK'te ilk şampiyonluk U-16'dan geldi

05 Kasım 2019 Salı 11:46

U-16 E grubunda bulunan mavi yeşilli genç sporcularımız liglerin bitimine 1 hafta kal şampiyonluğunu ilan ettiler. Çıktıkları 9 resmi müsabakada hiç yenilgi almayan genç kramponlar, bu maçlarda rakip fileleri tam 50 kez havalandırırken kalesinde ise sadece 2 gol gördüler. Son oynadıkları maçta 41 Karadeniz sporu 8-0 mağlup eden genç sporcular şampiyonluk ipini göğüslediler.

 PLAY-OFF OYNAYACAKLAR

Grubunu namağlup şampiyon olarak tamamlayan Çayırova Belediye Eğitim ve Spor Kulübü ilçemizi Türkiye Şampiyonasında temsil etmek için ilimizde play-off maçları oynayacaklar. Bu maçlarda ise tekrar şampiyonluk ipini göğüslemeleri halinde mavi yeşilli gençlerimiz ilçemizi Türkiye Şampiyonasında temsil edecekler. Play-off maçları öncesi çalışmalarını sıklaştıran genç yeteneklerin bu çalışmalarda oldukça hırslı ve istekli oldukları gözlerden kaçmadı.

 

U-12 NAMAĞLUP YOLUNA DEVAM EDİYOR

U-16 takımından sonra bir diğer yarışmacı takım olan U-12 takımı da şampiyonluk yolunda emin adımlarda ilerliyor. U-12 L grubunda yenilgisiz devam eden minik sporcular abileri gibi bir diğer şampiyonluk sevincini yaşatmak istiyorlar. Son olarak geçtiğimiz hafta Darıca sporu 5-2’lik skor ile mağlup eden gençler şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladılar.

 

 

 

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