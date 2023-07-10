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Cirit şöleni nefesleri kesti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde gerçekleştirilen cirit şöleni nefesleri kesti. Yoğun katılımın olduğu şölende sporcular kıyasıya yarıştı.

Cirit şöleni nefesleri kesti

10 Temmuz 2023 Pazartesi 12:18

Derince Belediyesi'nin Kocaeli Erzurumlular Derneği ile birlikte düzenlediği "Ata Sporumuz Cirit Şöleni" vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve geleneksel hale gelen cirit şöleni, Yenikent Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı’nda kurulan alanda gerçekleşti. Programa yağışlı havaya rağmen protokol ve vatandaşlar yoğun katılım sağladı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü ve Veysal Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ozanlar, sanatçılar ve Erzurum Bar ekibinin sahne aldığı programda Çayırova Anadolu Spor Kulübü Derneği cirit ekibinin gösterileri büyük beğeni topladı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün geleneklerin yaşatılmasına önem verdiklerini belirterek, "İki yıldır düzenlediğimiz ve sizlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğimizi artık geleneksel hale getirdik. Geçmişini bilmeyenin geleceğini tayin edemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Yarınlarımız için adımlarımızı atarken geleneklerimizden kopmadan, kültürümüzü gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz” dedi.

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