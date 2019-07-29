Çocuklar, Badminton sporuyla daha mutlu

77 ÖĞRENCİ EĞİTİM ALIYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yaz tatilini spor yaparak değerlendirmeleri için 12 ilçenin tamamında Ücretsiz Spor Okulları ile hizmet veriyor. Birçok spor dalının yer aldığı hizmet kapsamında Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu Spor Salonu ve Dilovası Polisan Spor Salonu’nda profesyonel iki antrenör nezaretinde 77 minik sporcu badminton eğitimi alıyor. Böylece Çocukların ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan spor yoluyla uzak tutulması ve şampiyon sporcuların yetiştirilmesine de katkı sağlanıyo.r
ÇOCULAR VE AİLELERİ ÇOK MUTLU
Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’nca gerçekleştirilen hizmet kapsamında alanında uzman antrenörler ile çalışan Badminton öğrencileri, eğitimlerden çok memnun. Badminton sporunu çok sevdiklerini belirten öğrenciler, bu spor ile eğlenceli vakitler geçirdiklerini ifade ediyor. Öğrencilerin aileleri ise çocuklarının Yaz Spor Okulları Badminton eğitimlerinin yapıldığı günleri iple çektiğini ifade ederek, memnuniyetlerini belirtiyor.