Çocuklar, Badminton sporuyla daha mutlu

Başarılı sporcuların yetiştirilmesi noktasında alt yapıya büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, Ücretsiz Yaz Spor Okulları ile de birçok spor dalını kitlelere ulaştırıyor. Badminton sporu da bu branşlardan birisi. İki spor tesisinde 77 öğrencinin eğitim aldığı Badminton eğitimlerinde, çocuklar hem spor yapıyor hem de neşeli anlar yaşama fırsatı buluyor.

77 ÖĞRENCİ EĞİTİM ALIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yaz tatilini spor yaparak değerlendirmeleri için 12 ilçenin tamamında Ücretsiz Spor Okulları ile hizmet veriyor. Birçok spor dalının yer aldığı hizmet kapsamında Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu Spor Salonu ve Dilovası Polisan Spor Salonu’nda profesyonel iki antrenör nezaretinde 77 minik sporcu badminton eğitimi alıyor. Böylece Çocukların ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan spor yoluyla uzak tutulması ve şampiyon sporcuların yetiştirilmesine de katkı sağlanıyo.r



ÇOCULAR VE AİLELERİ ÇOK MUTLU

Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’nca gerçekleştirilen hizmet kapsamında alanında uzman antrenörler ile çalışan Badminton öğrencileri, eğitimlerden çok memnun. Badminton sporunu çok sevdiklerini belirten öğrenciler, bu spor ile eğlenceli vakitler geçirdiklerini ifade ediyor. Öğrencilerin aileleri ise çocuklarının Yaz Spor Okulları Badminton eğitimlerinin yapıldığı günleri iple çektiğini ifade ederek, memnuniyetlerini belirtiyor.