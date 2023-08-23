SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çocuklar portatif yüzme havuzunda keyifli anlar yaşayacak

İzmit Belediyesi'nin Cephanelik Spor Tesisleri'nin yanında kurulumunu tamamlayarak çocukların hizmetine sunduğu portatif yüzme havuzu yoğun katılımla açıldı.

Çocuklar portatif yüzme havuzunda keyifli anlar yaşayacak

23 Ağustos 2023 Çarşamba 14:53

   
  İzmit Belediyesi, çocukların keyifli vakit geçirebilmesi ve temel yüzme eğitimi alabilmesi amacıyla Cephanelik Spor Tesisleri’nin yanında portatif havuz kurulumunu tamamlayarak geçtiğimiz hafta çocukların kullanımına sundu. Bugün resmi olarak açılışı gerçekleştirilen havuz, Eylül ayının sonuna kadar Pazar günleri hariç 10.00-18.00 saatleri arasında 7-13 yaş arası çocuklara hizmet verecek. Havuzun açılını yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bugün güzel bir hizmetin başlangıcını yapacağız. Suyu ve yüzmeyi seviyoruz. Çocuklarımızın gelişimine katkı olsun diye daha fazla spor yapmaları için hizmet kanallarımızı genişletmeye çalışıyoruz. Spor hem zihinsel hem fiziksel gelişimi destekler. Özellikle yüzme bizim çok emek verdiğimiz spor dallarından bir tanesidir. Şu anda mevcut havuzumuzun kapasitesi yetmediği için portatif bir havuzu geçen haftalarda hizmete almıştık. Daha fazla çocuk yüzme öğrensin, spor faaliyetleri yapsın ve eğlensin istedik. Cephanelik bölgesinde kurduğumuz bu portatif havuz bütün çocuklarımıza ücretsiz şekilde hizmet verecek. 7-13 yaş arası çocuklarımız buradan yararlanabilecek. Başlarında uzman hocalarımız olacak. Yüzme bilmeyen çocuklarımıza yüzme öğretilecek, yüzme bilenler de burada eğlenecek. Tüm çocuklarımıza iyi eğlenceler diliyorum" ifadelerini kullandı. 



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
U-15 Kadın Futbol Turnuvası büyük heyecana sahne oldu U-15 Kadın Futbol Turnuvası büyük heyecana sahne...
Körfezli karateciler madalya ile döndü Körfezli karateciler madalya ile döndü
Bu yıl kulaçlar Kerpe’de atılacak Bu yıl kulaçlar Kerpe’de atılacak
Çayırova Belediyesi bu sezon ilk hazırlık maçına çıkacak Çayırova Belediyesi bu sezon ilk hazırlık maçına...
İzmit Belediyespor, Süper Lig'e hazırlanıyor İzmit Belediyespor, Süper Lig'e hazırlanıyor
Kartepe'de Nefes Kesen Bisiklet Yarışı Kartepe'de Nefes Kesen Bisiklet Yarışı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

U-15 Kadın Futbol Turnuvası büyük heyecana...
Derince'de 5 takımın katılımıyla gerçekleşen U-15 Kadın Futbol Turnuvası büyük heyecana sahne olurken,...

Haberi Oku