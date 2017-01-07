Çok faydalı geçti

Kampa başladıkları günden bu yana yoğun bir tempoyla çalıştıklarını aktaran Gündoğdu, “İkinci yarıya takım halinde hazırız. İnşallah iyi bir ikinci yarı geçiririz. Transferde bize katkı sağlayacak oyuncuları aldık. Zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor. Yarışı sonuna kadar götüreceğiz. Takımımız her gün daha iyi duruma geliyor. İkinci yarının ilk yarıdan daha iyi geçeceğine inanıyorum” dedi.



Selçuk Esmer GEÇAL