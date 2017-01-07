SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çok faydalı geçti

Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Galip Gündoğdu, Antalya kampının eksiklikleri tamamlama adına çok faydalı geçtiğini söyledi.

Çok faydalı geçti

07 Ocak 2017 Cumartesi 14:09

Kampa başladıkları günden bu yana yoğun bir tempoyla çalıştıklarını aktaran Gündoğdu, “İkinci yarıya takım halinde hazırız. İnşallah iyi bir ikinci yarı geçiririz. Transferde bize katkı sağlayacak oyuncuları aldık. Zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor. Yarışı sonuna kadar götüreceğiz. Takımımız her gün daha iyi duruma geliyor. İkinci yarının ilk yarıdan daha iyi geçeceğine inanıyorum” dedi.

Selçuk Esmer GEÇAL 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
SporKampGazeteHaberGebzeKocaeliçayırova
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası 3’lük istiyor Dilovası 3’lük istiyor
Şehidimiz İçin Turnuva! Şehidimiz İçin Turnuva!
Kadın Hakem Olunca! Kadın Hakem Olunca!
Şamdan 2016’yı rekorlarla bitirdi! Şamdan 2016’yı rekorlarla bitirdi!
Paletli Yüzme, Kış Şampiyonası'na doğru! Paletli Yüzme, Kış Şampiyonası'na doğru!
Darıca çok gol atacak adam arıyor! Darıca çok gol atacak adam arıyor!
Yukarı Çık

Dilovası 3’lük istiyor
Son olarak Beylikbağı karşısında derbide kaybeden Dilovası Belediyespor, bugün saat 15.00’te Dilovası...

Haberi Oku