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Çok Özel Bireylerden Kocaelispor’a Çok Özel Sevgi

Başkan Büyükakın’ın davetlisi olarak Kocaelispor’un şampiyonluktaki en yakın rakibi Esenler Erokspor maçını izlemeye gelen özel bireylerin sevinci ve yeşil siyahlı renklere olan sevgisi dikkatlerden kaçmadı.

Çok Özel Bireylerden Kocaelispor'a Çok Özel Sevgi

25 Kasım 2019 Pazartesi 13:31

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın davetlisi olarak Kocaelispor’un şampiyonluktaki en yakın rakibi Esenler Erokspor maçını izlemeye gelen özel bireylerin sevinci ve yeşil siyahlı renklere olan sevgisi dikkatlerden kaçmadı. Kocaelispor’un rakibini 2-0 yendiği karşılaşmayı Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Kocaeli’de kamp yapan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı oyuncuları da takip etti. Karşılaşma boyunca heyecanıyla maçı protokol tribününden adeta yaşayan Mücahit Açıkgöz ile birlikte toplam on dört engelli bireyin müsabakadaki heyecanları görülmeye değerdi.

 

“MÜCAHİT’E DE BURADAN SELAM OLSUN”

Kocaelispor’un galibiyetiyle büyük sevinç yaşayan özel bireylerle yakından ilgilenen ve hatıra fotoğrafları çekilen Başkan Büyükakın, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün Kocaelispor’umuzun maçına gelen özel bireylerimiz bu çok önemli müsabakaya başka bir anlam kattılar. Down Sendrom Futsal Milli Takımı oyuncularımızın da burada olması bizleri de ayrıca mutlu etti. Özel konuklarımızdan bir tanesi olan Mücahit Açıkgöz ise karşılaşmaya büyük renk kattı. Kendisini ilk defa tanıdım. İnanılmaz bir enerjisi var. Kocaelispor’umuzun ikinci golünü sanki Mücahit arttırdı desek abartmış olmayız. O öyle inandı ki “Hadi hadi” diye oyunculara destek oluyordu. Sanki futbolcular da sesini duydular. Ve ikinci gol geldi.  Mücahit’e de buradan selam olsun” açıklamasını yaptı.  

 

ÖZEL BİREYLERE TEŞEKKÜR ETMEYİ İHMAL ETMEDİLER

Taraftarlar, Kocaeli’nin farklı ilçelerinde bedensel, görme engelli ve Down Sendromlu bireyler ile Futsal Milli Takım oyuncularının izlediği karşılaşmanın sosyal açıdan çok önemli olduğu da ifade edildi. Taraftarlar müsabakayı izleyen özel bireylerin heyecanından dolayı çok mutlu olduklarını da dile getirdi. Karşılaşmaya manevi destek olduklarını dile getiren taraftarlar, yeşil siyahlı renklere gönül vermiş özel bireylere de teşekkür etmeyi ve yakın ilgi göstermeyi ihmal etmediler.











 

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