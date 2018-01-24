Darca Gençlerbirliği'nin yeni başkanı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Darıca Gençlerbirliği’nde yapılan olağanüstü kongrede başkanlığa Mücahid Vural seçildi. Darıca Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan kongrede oybirliğiyle kulüp başkanlığına seçilen Vural tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Darıca Belediyesi Meclis salonunda yapılan kongrede kulüp bütçesi onaylanarak ibraz edildi. Tek listeyle yapılan seçimlerin ardından kısa bir selamlama konuşması yapan Kulübün Onursal Başkanı Şükrü Karabacak, “Darıca GB, 1934 yılında kurulan tarihi bir kulüptür. Geçmişi başarılarla dolu kulübümüzde bugün yeni bir dönem başlamıştır. Biz her zaman bu kulübün yanındayız. Allah'ın da izniyle bu sene şampiyon olup, 2.lige çıkmak istiyoruz. Bu sene şampiyonluğumuzu kutlayacağımız bir yıl olacak. Kulüp başkanından yönetimine, taraftarından ilçe halkına kadar herkes Darıca Gençlerbirliği’nin başarısı için elini taşın altına koymalıdır. Bizler yıllardır maddi manevi her türlü desteği veriyoruz, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Yeni Başkan Mücahid Vural ve ekibine başarılar diliyorum'' dedi.

DARICA GB ANONİM ŞİRKETİ OLUYOR

Darıca GB'nin önümüzdeki süreçte anonim şirketi olacağının da müjdesini veren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, ''Biz siyasiler bugün varız, yarın yokuz. Ancak Darıca GB'nin daima var olabilmesi için, Darıca GB'yi önümüzdeki süreçte Anonim Şirketi'ne (A.Ş)ye dönüştüreceğiz. Böylelikle kulübümüzün geleceğini teminat altına alacağız. Kulübümüzün ismi, renkleri ve stadı asla ve asla değiştirilemeyecektir. Güzel günler bizi bekliyor'' diyerek konuşmasını tamamladı.

Darıca GB'ye 27 yaşında başkan olan Mücahid Vural ise yaptığı açıklamada ''Yönetim kurulumuzla birlikte kulübümüzü şampiyon yapmak için elimizden geleni yapacağız. Bu süreçte desteğini bizden hiç bir zaman esirgemeyen Darıca Belediye Başkanımız Şükrü Karabacak'a teşekkür ederim. Teknik heyetle yapacağımız görüşmeler sonucunda 2-3 yeni transferi takımımıza kazandıracağız. Tek bir amacımız var o da şampiyonluk'' diyerek kongreye katılan herkese teşekkür etti.

Öte yandan kongrenin ardından Darıca Gençlerbirliği Kulüp binasında toplanan yeni yönetim kurulu üyeleri görev dağılımını yaptılar.