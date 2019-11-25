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Darıca Ailesi Sağlık İçin Yürüyor

Darıca’da Sağlıklı Yaşam Yürüyüşlerine İlgi Her Hafta Artıyor

Darıca Ailesi Sağlık İçin Yürüyor

25 Kasım 2019 Pazartesi 17:33

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın her Cumartesi yaptığı sağlıklı yaşam yürüyüşleri devam ediyor. Her hafta ilginin daha da arttığı yürüyüşe bu hafta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da katıldı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın seçimlerden sonra başlattığı sağlıklı yaşam yürüyüşleri devam ediyor. Her hafta Cumartesi günleri düzenlenen ve ilginin giderek arttığı yürüyüşler vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görüyor. Her hafta genç yaşlı, kadın erkek yüzlerce kişinin eşlik ettiği yürüyüşe bu hafta Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da katıldı.

ÖĞRETMENLER DE EŞLİK ETTİ

Bu haftaki sağlıklı yaşam yürüyüşüne 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla Darıcalı öğretmenler de katıldı. Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu’nun da katıldığı yürüyüşün ardından Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen turnuvalarda dereceye giren öğretmenlere ödülleri verildi.

BIYIK’TAN KARAOSMANOĞLU’NA SÜRPRİZ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle eskiden öğretmen olan İbrahim Karaosmanoğlu’na sürpriz yaparak çiçek hediye etti ve öğretmenler gününü kutladı. Başkan Muzaffer Bıyık, yürüyüşe katılan öğretmenlere teşekkür ederek öğretmenler gününü de kutladı. Başkan Bıyık, her hafta gerçekleşen yürüyüşe Darıcalıları da davet etti.






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