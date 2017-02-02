Darıca Avrupa'yı peşinden koşturacak

Şampiyonada son üç yılın Avrupa Şampiyonu Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, genç erkeklerde ülkemizi temsil edecek.

Sırasıyla Portekiz, İspanya ve son olarak ülkemizde yapılan şampiyonalarda güçlü rakiplerini geride bırakarak üç yıl üst üste ülkemize altın madalya kazandıran Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, dördüncü kez şampiyon olarak adını tarihe yazdırmak istiyor.

ÜLKEMİZİ 6 TAKIM 46 SPORCU TEMSİL EDECEK

Büyük erkekler, büyük kadınlar, genç erkekler ve genç kadınlar olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilecek organizasyonda ülkemizi 6 takım, 46 sporcu ile temsil edecek.

Portekiz’in Albufeira kentinde düzenlenecek şampiyonada ülkemizi büyükler kategorisinde erkeklerde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray, kadınlarda Üsküdar Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor temsil edecek. Fenerbahçe, şampiyonaya gençlerde hem erkekler hem de kadınlarda katılacak. Şampiyonada genç erkeklerde Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, genç kadınlarda da Bursa Büyükşehir Belediyespor yer alacak.