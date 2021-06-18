DARICA BELEDİYESİ’NİN SPORDAKİ BAŞARISI SÜRÜYOR

Darıca Belediyesi’nin spora verdiği destek meyve vermeye devam ediyor. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün işitme engelli sporcusu Serhan Çalhan, İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda Disk Atma ve Gülle Atma branşlarında birinci olarak iki altın madalya kazandı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla spora ve sporcuya destekler arttırılırken yapılan yatırımlar meyve vermeye devam ediyor. Her geçen gün spordaki başarısına yenilerini ekleyen Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, katıldığı her organizasyondan madalya ile dönmeye devam ediyor. Atletizm, karate, boks gibi birçok farklı branşta şampiyonluklar elde eden Darıca Belediyesi, son olarak Milli Karateci Eray Şamdan’ın tarihte bir ilk olarak Olimpiyatlara katıma hakkı kazanmasıyla bölgeye ve Türkiye’ye büyük bir gurur yaşatmıştı.

ÖZEL SPORCUDAN İKİ ALTIN MADALYA

Spordaki başarılarına yenilerini ekleyen Darıca Belediyesi’ne bir güzel haber de işitme engelli sporcusu Serhan Çalhan’dan geldi. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün işitme engelli sporcusu Serhan Çalhan, İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda Disk Atma ve Gülle Atma branşlarında birinci olarak iki altın madalya kazandı. Disk Atma dalında 39.38 metre atan Serhan Çalhan birinci olurken gülle atmada da 13.13 metrelik derecesiyle birinci olarak iki farklı branşta altın madalya kazandı ve Dünya Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.

BIYIK: “SPORA DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

Başarılı sporcuyu tebrik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sporun her branşına destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek “Darıca Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecek. Eğitim ve Spor Kulübümüzün ve sporcularımızın elde ettiği başarılar bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Her sporcumuzun başarısı bizim için önemli. Ama özel sporcularımızdan olan işitme engelli kardeşimizin elde ettiği başarıya da ayrıca sevindik. Darıca Engelsiz Yaşam Merkezi’mizde özel kardeşlerimizin önündeki engelleri kaldırıyoruz. Aynı şekilde sporda da engelleri kaldırarak özel kardeşlerimize destek oluyoruz. İki farklı branşta da birinci olarak altın madalya kazanan ve Dünya Şampiyonasına gitmeye hak kazanan Serhan Çalhan kardeşimizi bir kez daha tebrik ediyor aynı başarıyı Dünya Şampiyonası’nda da bekliyorum” dedi.