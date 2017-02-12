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Darıca GB, 6 puanlık maçı kaybetti

3.Lig temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği ligin 22.haftasında deplasmanda konuk olduğu lider Afjet Afyonspor'a uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır bir darbe aldı. Bu sonucun ardından sarı yeşilli temsilcimizin zirve ile arasındaki puan farkı 7'ye yükseldi.

Darıca GB, 6 puanlık maçı kaybetti

12 Şubat 2017 Pazar 16:29


AFYON KAPALI GİŞE

Afyon Stadı'nda oynanan karşılaşmayı yaklaşık 15 bin Afyonlu futbol sever takip ederken, Darıca G.B'nin cefakar taraftar grubu Çınaraltı da takımlarını yalnız bırakmadı.

KARABACAK YALNIZ BIRAKMADI

Mücadeleyi Darıca GB Onursal Başkanı Şükrü Karabacak, Kulüp Başkanı Mustafa Öztürk, kulüp yöneticilerinden Zeki Sarı, Lokman Demirtaş, İbrahim Pilavcı ve Mücahid Vural da takip etti.

OYUNU BİZ KONTROL ETTİK

Maça sakin bir şekilde başlayan sarı yeşilli temsilcimiz, oyunu istediği gibi kontrol altına aldı. İlk yarıda Cafercan ve Özer ile rakip kalede tehlike yaratan Darıca G.B, ilk yarının son dakikasında Murathan'ın yakaladığı bir pozisyonda kalesinde tehlike yaşadı. İlk yarıdan gol sesi çıkmadı.

CESURCA SAVAŞTIK AMA OLMADI

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan taraf ev sahibi oldu. Özellikle sağ kanadı etkili kullanan Afyonspor karşısında savunmamız yerinde müdahalelerle etkili atakları savuşturdu. Ev sahibinin baskılı oyununa karşın cesur bir futbol ortaya koyan Darıca G.B, aradığı gole bir türlü ulaşamadı. Pozisyon olarak kısır geçen maç tam da golsüz eşitlikle bitecek denirken Afyonspor'da sahneye çıkan Osman Atalay Demirtaş, 90+2.dakikadaki karambol pozisyonunda topu ağlarımıza gönderdi ve maçın skorunu tayin etti.

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