Darıca GB, ateş hattına doğru: 7-2

Spor Toto 3.lig 3. Grupta son haftalarda aldığı kötü sonuçlar dikkat çeken ekibimiz Darıca GB, konuk olduğu Nazilli Belediyespor’a da mağlup olarak kötü gidişini sürdürdü.