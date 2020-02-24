Darıca GB, ateş hattına doğru: 7-2

24 Şubat 2020 Pazartesi 09:55
Spor Toto 3.lig 3. Grupta son haftalarda aldığı kötü sonuçlar dikkat çeken ekibimiz Darıca GB, konuk olduğu Nazilli Belediyespor’a da mağlup olarak kötü gidişini sürdürdü. Rakibi karşısında vasat bir futbol ortaya koyan Selahattin Dervent yönetimindeki sarı yeşilli ekibimiz, sahadan 7-2 gibi tarihi bir skorla mağlup ayrılarak galibiyet hasretini 12 maça çıkardı. Temsilcimiz aldığı bu yenilgi sonrası 31 puanda kalırken lider Karacabeyspor’un 26 puan gerisine düştü. Play-off hattı ile arasındaki puan farkı ise 7’ye çıkarken, küme düşme hatti ile arasındaki puan farkı ise 4’e kadar düştü. Temsilcimiz önümüzdeki hafta ise alt sıralardan kurtarma mücadelesi veren Altındağ Belediyespor ile kümede kalma adına büyük önem taşıyan bir maça çıkacak. Zorlu karşılaşma öncesi Kulüp başkanı Arif Gülen’in teknik heyet değişikliğine de gitmesi bekleniyor.
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