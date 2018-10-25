Darıca GB şampiyonluk peşinde

Teknik Direktör Oktay Derelioğlu, Darıca Belediyesi Dudayev Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda, kentteki spor muhabirleriyle bir araya geldi.

Derelioğlu, burada yaptığı açıklamalarda, 2 hafta önce göreve geldiklerini, biri deplasman olmak üzere 2 maçtan galip dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Teknik Direktör Derelioğlu, şöyle devam etti;

"Biz çok iyi bir takıma sahibiz. Neden şampiyon olmayalım? Bunun içinde başta taraftarlarımız olmak üzere herkesin desteğine ihtiyacımız var. 2 haftadır takımla beraberim görüyorum ki çok iyi karakterli, yetenekli ve özverili oyunculara sahibim. Bunu da son oynanan Bursaspor maçında verdikleri mücadeleyi hep birlikte gördük. Bizim teknik ekibimizle yapacağımız şey onlara özgüven kazandırmak. Bu inanç ve çalışma ile başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Burada futbolcularımın yanı sıra taraftarlarımıza da büyük görev düşüyor. Taraftarlarımızın son maçta son dakikaya kadar verdikleri destek muhteşemdi, ancak tribünler daha dolu ve coşkulu olmalı. Böylece hep birlikte başarıya ulaşacağız."

Sportif direktör Hakan Menekşe de kulübün daha profesyonel, daha kurumsal olması yönünde hedeflerinin bulunduğunu belirterek, uzun vadeli çalışmalar arasında 15 bin kişilik yeni stat projesinin de yer aldığını vurguladı.