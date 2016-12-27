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Darıca GB siftah peşinde!

Darıca Gençlerbirliği yarın Ziraat Türkiye Kupası dördüncü karşılaşmasında sahasında Kayserispor’u konuk edecek

Darıca GB siftah peşinde!

27 Aralık 2016 Salı 16:09

 12.00’de başlayacak olan karşılaşmada kazanmak isteyen ekibimiz geçen hafta deplasmanda yenildiği süper lig rakibi karşısında rövanşı almak amacında. A Spor’un canlı olarak ekranlara getireceği karşılaşma öncesi son hazırlıklarını yapan ekibimiz kendi iç saha avantajını kullanarak kupadaki talihsizliğini yenmek amacında.  Refik Sıla GÜVENÇ 

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