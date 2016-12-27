Darıca GB siftah peşinde!

Darıca Gençlerbirliği yarın Ziraat Türkiye Kupası dördüncü karşılaşmasında sahasında Kayserispor’u konuk edecek

12.00’de başlayacak olan karşılaşmada kazanmak isteyen ekibimiz geçen hafta deplasmanda yenildiği süper lig rakibi karşısında rövanşı almak amacında. A Spor’un canlı olarak ekranlara getireceği karşılaşma öncesi son hazırlıklarını yapan ekibimiz kendi iç saha avantajını kullanarak kupadaki talihsizliğini yenmek amacında. Refik Sıla GÜVENÇ