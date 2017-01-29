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Darıca GB tek golle kazandı

3.Lig’de kendini bu sezon misafir olarak gören Darıca Gençlerbirliği, şampiyonluk iddiasını her geçen hafta güçlendiriyor. Temsilcimizin son kurbanı Bergama oldu. Sarı-Yeşilliler, İzmir’deki maçı Aziz’in golüyle 1-0 kazandı ve puanını 40’a yükseltti. Lider Afjet Afyon ise son dakika golüyle Payas’ı 2-1 mağlup etti.

Darıca GB tek golle kazandı

29 Ocak 2017 Pazar 16:17

 GALİBİYET SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI

3.Lig 3.Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Darıca Gençlerbirliği, 20.hafta maçında karşılaştığı Bergama Belediyespor’u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Geçtiğimiz sezon Bergama’daki maçı 2-1 kaybeden, bu sezonda kendi evindeki maçta rakibine 1-0’lık skorla teslim olan sarı-yeşilli ekibimiz bugünkü mücadelede hesabı kapatmış oldu. Bergama 14 Eylül Stadı’ndaki maçta oyunun tek hâkimi olan Darıca, Aziz Kızılgün’ün 38’de attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Galibiyet serisini 5 maça çıkartan sarı-yeşilli ekibimiz gelecek hafta sonu Düzyurt’u konuk edecek. Trabzon’daki maç golsüz sona ermişti.

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