Darıca GB tek golle kazandı

3.Lig’de kendini bu sezon misafir olarak gören Darıca Gençlerbirliği, şampiyonluk iddiasını her geçen hafta güçlendiriyor. Temsilcimizin son kurbanı Bergama oldu. Sarı-Yeşilliler, İzmir’deki maçı Aziz’in golüyle 1-0 kazandı ve puanını 40’a yükseltti. Lider Afjet Afyon ise son dakika golüyle Payas’ı 2-1 mağlup etti.