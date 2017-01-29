3.Lig 3.Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Darıca Gençlerbirliği, 20.hafta maçında karşılaştığı Bergama Belediyespor’u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Geçtiğimiz sezon Bergama’daki maçı 2-1 kaybeden, bu sezonda kendi evindeki maçta rakibine 1-0’lık skorla teslim olan sarı-yeşilli ekibimiz bugünkü mücadelede hesabı kapatmış oldu. Bergama 14 Eylül Stadı’ndaki maçta oyunun tek hâkimi olan Darıca, Aziz Kızılgün’ün 38’de attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Galibiyet serisini 5 maça çıkartan sarı-yeşilli ekibimiz gelecek hafta sonu Düzyurt’u konuk edecek. Trabzon’daki maç golsüz sona ermişti.
Darıca GB tek golle kazandı
3.Lig’de kendini bu sezon misafir olarak gören Darıca Gençlerbirliği, şampiyonluk iddiasını her geçen hafta güçlendiriyor. Temsilcimizin son kurbanı Bergama oldu. Sarı-Yeşilliler, İzmir’deki maçı Aziz’in golüyle 1-0 kazandı ve puanını 40’a yükseltti. Lider Afjet Afyon ise son dakika golüyle Payas’ı 2-1 mağlup etti.