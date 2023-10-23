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Darıca GB’de GEKAS dönemi…

3. Ligde mücadele eden temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği, Teknik Direktör olark Tehofanis Gekas ile anlaştı. Gekas, Yunanistan Milli Takımı’nda Dünya Kupası 2010 finallerinde oynarken grubunda gol kralı olan. İngiltere, Almanya ve İspanya Liglerinden sonra Türkiye Süpre Ligi’nde de futbolcu olarak forma giymişti.

Darıca GB'de GEKAS dönemi…

23 Ekim 2023 Pazartesi 09:23

Darıca Gençlerbirliği Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Darıca Gençlerbirliği Başkanları Onur Güneri ve Faruk Anaç ile Sportif Direktör Halim Ceyran da katıldı. Theofanis Gekas ile 1+1 yıllık ile anlaşan Sarı-Yeşilli temsilcimizde Yunan hocanın yardımcılığını ise Önder Yurtgüven yapacak.

GÜNERİ: “GEKAS KENDİNE ÇOK İNANIYOR”

İmza töreninde konuşan Darıca Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Onur Güneri ''Sezon başında Emre Denizli ile hedeflerimiz vardı. Ancak şu ana kadar ortak belirlediğimiz hedeflerden uzak kaldık. Yolumuz bir üst lig olduğu için maalesef istediğimiz sonuçları alamadık. Kan değişikliği yaparak Gekas ile anlaştık. Bizim hedefimiz bir üst lige çıkmak. Gekas kendisine çok inanıyor. Mutlaka bir üst lige çıkacağız diyor. Futbol ilişkileri çok üst düzeyde. Kendi vizyonu ve bizim vizyonumuz birleşti. Gekas sadece A takıma bağlı kalmayacak, Darıca’ya futbol direktörü olarak geldi. Altyapı içinde projeleri var. 5 yıl Türkiye’de çalıştığı için mavi kart başvurusunda bulunacağız. Gekas, önümüzdeki maçlarda kulübede olabilecek. Bunun için çaba göstereceğiz. İnşallah güzel sonuçlara hep beraber imza atacağız'' dedi.

GEKAS’TAN TEŞEKKÜR

Darıca Gençlerbirliği'nin yeni Teknik Direktörü Theofanis Gekas, '' İlk olarak başkana teşekkür etmek istiyorum. Buraya güzel işler başarmaya geldik. Takımı izledim ve beğendim. Türkiye benim evim gibi. Çünkü sokaklarda bana karşı güçlü bir bağ var. Darıca'yı Türkiye'de futbol oynayan Yunanlı futbolculara sordum. Zaten bende uzun yıllar Türkiye'de yaşadım. Darıca'yı çok araştırdım, bu yörenin çok büyük potansiyelli olduğunu biliyorum. Biz kulübümüzde ofansif futbolu tercih edeceğiz. Genç futbolcularla çalışmayı çok seviyorum. Tabii ki tecrübeli oyunculara da ihtiyacımız var. Ama genç futbolcuların modern futbola daha çok yatkınlığı var. İnşallah daha uzun soluklu çalışmayı düşünüyoruz'' dedi. (ÜMİT ÜLKER)


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