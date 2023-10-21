Darıca Gençlerbirliği Theofanis Gekas ile sözleşme imzaladı

TFF 3. Lig takımlarından Darıca Gençlerbirliği, teknik direktör Emre Denizli ile yolları ayırdıktan sonra Theofanis Gekas ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Darıca Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Onur Güneri, "İyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Takımın atak organizasyonlarında herhangi bir sorun olmadığını eski hocamız Emre de kanıtladı. Takımın sadece gol yollarında sıkıntısı vardı. Gekas'ın Türkiye hedefi özellikle bizi çok ekledi. Aynı zamanda bizimde hedeflerimiz Gekas ile uyuştuğu içinde Theofanis Gekas ile anlaşmış bulunuyoruz. Bu gün itibarıyla da sözleşmemizi, imzalayacağız. Biz Gekas'a sadece A takımı emanet etmek istemiyoruz. Altyapıda da bir şablonumuz olsun istiyoruz. Biz aslında Emre hocamızla da bunu yapmaya çalıştık. Kendisinin hazırlamış olduğu bir altyapı var. Futbol direktörü olarak gelmesi, A takım hocası olarak gelmesiyle tek farkı bu. Altyapıyı da bizim oradaki hocalarımızla organize edip hem A takımı, hem de altyapıyı hedefe götürmesi için böyle bir unvan kullandık" dedi.





"1 yıl daha kulübün inisiyatifinde olarak uzatabilme durumu var"

2 yılık anlaşma imzaladıklarını ifade eden Güneri, "1 yıl daha kulübün inisiyatifinde olarak uzatabilme durumu var. Biz Gekas ile görüştüğümüzde bu yıl niyetimizin önce 2. Lig'e oradan da bir sonraki yıl 1. Lig'e çıkmak. Gekas ile uzun yıllık bir plan yaptık. Kendisi de bu planın içinde. Yıl sonunda 1 yıllık daha kontratı olacak. Gelecek yılda inşallah beraberiz. Daha da uzun yıllar beraber çalışma fırsatımız olur" diye konuştu.





"Bu takım 3. Lig'den daha büyük hedeflere layık"

Türkiye'ye geri döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden Theofanis Gekas ise "Başkanlarımıza teşekkür etmek istiyorum bu fırsatı bana sundukları için ve Türkiye'ye geri döndüğüm için çok mutluyum. Gelmeden önce takımı analiz edip maçlarını izledim. Şu kanıya vardım ki, bu takım 3. Lig'den daha büyük hedeflere layık. İnşallah sezon sonunda hep birlikte 2. Lig'e çıkma sevincini yaşarız. O hedefe ulaşmamız için çalışmamız gerekiyor. Fazla konuşmayıp daha fazla çalışmamız gerekiyor. Burası benim evim gibi. Türkiye'ye güzel duygular hissettirmem normal. Sokaklarda bu sevgiyi hissediyorum. Bu da bana burada yeni sayfa açmak için güç veriyor. Yunan çok arkadaşım var. Tabii ki sordum araştırdım. Türkiye'de bu yörenin çok yüksek potansiyeli olduğunu biliyorum. Başka bölgeleri küçümsemek istemiyorum ama bu bölge çok yüksek potansiyele sahip olduğu için daha rahat oldu burada başlangıç" ifadelerini kullandı.

Gekas, imza töreninin ardından takımla ilk antrenmanını da gerçekleştirdi.





İHA