Darıca Gençlerbirliği'nde Öztürk yeniden başkan

Darıca Belediye Başkanı ve Darıca Gençlerbirliği Onursal Başkanı Şükrü Karabacak'ın da katıldığı genel kurulda, Mustafa Öztürk oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.
Öztürk başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda, Abdulmuttalip Örs, Özcan Dal, Lokman Demirtaş, Furkan Çakır, Hakan Şenkal, Mehmet Elmas, Bekir Büküm, İbrahim Pilavcı, Mehmet Uzun, Yakup Yöntem, Metin İnan, Mustafa İltekin, Zafer Yılmaz, Ali Ekmel Bilir, Ali Bilir, Ali Güven, Ali Kara, Ali Şen ve Mücahit Vural. yer aldı.
Genel kurulda Bilal Ulusoy, Bülent Anar ve Kenan İbar da denetim kurulu üyeliklerine seçildi.