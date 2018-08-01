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Darıca Gençlerbirliği'nde transfer

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği, biri kaleci 3 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Darıca Gençlerbirliği'nde transfer

01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:57

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Sarı yeşilli ekip, Sakaryaspor’dan kaleci Ercüment Kafkasyalı, Zonguldak Kömürspor’dan orta saha oyuncusu Raşit Sevindir ve Sarıyer’den stoper Kemal Tokak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

Darıca Gençlerbirliği Başkanı Mücahid Vural, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç futbolcuyla sözleşme imzaladıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Kaliteli futbolcu transfer ettiğimiz için çok sevinçliyiz. Futbolcularımız, camiamıza hayırlı olsun." dedi.

Darıca Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Şükrü Karabacak da "Bu sene 2. Lig'de çok güçlü rakiplerle karşılaşacağız. Bu yüzden bu sene lig ayarında bir takım kurduk. Çok iyi oyuncular transfer ettik. Ercüment, Raşit ve Kemal de bu futbolculardan. Yeni sezon hayırlı uğurlu olur inşallah.'' diye konuştu. 

İmza törenine sportif direktör İlter Kasap ve bazı yöneticiler de katıldı. 

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