Darıca kendi yıldızlarını yetiştiriyor

Geleceğimizin teminatı olan gençleri önemsediğini ve Darıca’nın kendi yıldızlarını yetiştirmek istediklerini kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, “Spor salonumuza vatandaşlarımızın ve özellikle de gençlerimizin yoğun ilgi göstermesi bizi oldukça mutlu ediyor. Biz spor salonu yaptık ama gençler gelmezse bir anlamı olmuyor. O nedenle burada spor yapan gençleri çok önemsiyoruz. Onların her zaman yanında olacağız. Darıca’nın kendi yıldızlarını yetiştirmek için çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara daha iyi hazırlamak istiyoruz. Umarım bu salonlardan geleceğin Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonları yetişir. Tek amacımız bu” diye konuştu.





KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Darıca Belediyesi yüzme havuzu ve salon sporları branşlarına kayıtların devam ettiği belirtildi. Bilgi ve kayıt için Nenehatun Mahallesi’nde bulunan Deniz Yıldızları Lisesi arkasında bulunan Darıca Belediyesi Yüzme Havuzlarına başvurulabileceği veya 0262 745 60 32 numaralı telefondan bilgi alınabileceği ifade edildi.





